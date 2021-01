Eltern und Schüler lassen sich online beraten

2021 geht alles über Smartphone, Notebook oder PC: Die Wochen der Ausbildung beginnen bald. Symbolfoto: PantherMedia/dedivan1923

LIMBURG-WEILBURG - "Schule bald zu Ende - wie kann es für mich weitergehen?" Diese Frage beschäftigt auch in diesem Jahr viele Schüler und deren Eltern. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar, die IHK Limburg sowie die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg geben vom 8. bis 26. Februar in verschiedenen Formaten Antworten auf diese Frage.

Von montags bis freitags, jeweils 10 bis 14 Uhr, erreichen Schüler und Eltern unter Telefon 0 64 31 20 92 00 die Berufsberater der Arbeitsagentur. Die Ausbildungsexperten beantworten individuell alle Fragen rund um die Themen Schule, Ausbildung und Studium.

Am Montag, 8. Februar, von 14 bis 16 Uhr, schalten die Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg und die IHK Limburg ihre "Azubi-Hotlines" für Schulabgänger.

Dabei beraten der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Stefan Laßmann, (Telefon 0 64 31-9 14 60, E-Mail: lassmann@kh-limburg.de) sowie die IHK-Ausbildungsberaterinnen Annette Gericke (Telefon 0 64 31-21 01 53, E-Mail: a.gericke@limburg.ihk.de) und Sabrina Schermuly (Telefon 0 64 31-21 01 55, E-Mail: s.schermuly@limburg.ihk.de) Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, in allen Fragen zum Thema Berufsfindung, Bewerbung und Ausbildung.

Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de angefordert werden.

Diese "Azubi-Hotlines" der Kammern werden am Donnerstag, 11. Februar, 15 bis 16 Uhr (IHK bis 17 Uhr), Donnerstag, 18. Februar, 14 bis 16 Uhr sowie Montag, 22. Februar, 15 bis 16 Uhr (IHK bis 17 Uhr), ebenfalls geschaltet. Zusätzlich bieten die Berufsberater am Montag, 8. Februar, 15 bis 16 Uhr, eine Skype-Veranstaltung an, in der sie über die Aufgaben und Hilfen der Berufsberatung informieren.

"Wege nach der Mittleren Reife" heißt ein Skype-Vortrag der Berufsberater am Mittwoch, 10. Februar, 15.30 bis 16.30 Uhr. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Ausbildungsmöglichkeiten nach dem Realschulabschluss.

Was tun mit dem Hauptschulabschluss?

Einen Tag später, Donnerstag, 11. Februar, 17 bis 18 Uhr, erläutert ein Berufsberater ebenfalls über Skype "Wege nach der Hauptschule". Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten der Berufsberatung im Rahmen der "Berufsvorbereitung und Ausbildung" stellt ein Skype-Vortrag der Arbeitsagentur am Freitag, 12. Februar, 15 bis 16 Uhr, vor.

Einen "Online-Elternabend für die Sekundarstufe I" veranstaltet die Berufsberatung der Arbeitsagentur am Dienstag, 16. Februar, 18 bis 19 Uhr, via Skype. Skype ist auch am Donnerstag, 18. Februar, 14 bis 15 Uhr, das Medium, wenn die Berufsberater "Selbstmarketing - Infos rund um die Bewerbung" vorstellen.

Die "Wege nach dem Abitur" beleuchten Berufsberater am Montag, 22. Februar, 15 bis 16 Uhr (Skype). Berufsberater sind es auch, die am Dienstag, 23. Februar, 15 bis 16 Uhr, über Skype die App "AzubiWelt" vorstellen, mit der Schüler ihren Wunschberuf und den entsprechenden Ausbildungsplatz finden können. Um 18 Uhr veranstaltet die Arbeitsagentur dann noch den einstündigen "Elternabend für die Sekundarstufe II" (Skype).

Am Mittwoch, 24. Februar, 15 bis 16 Uhr, skypt die Berufsberatung über die "Wege nach der Fachhochschulreife". "Ich bringe Menschen weiter" ist der Titel einer Skype-Veranstaltung am Donnerstag, 25. Februar, 14 bis 15 Uhr. Vorgestellt werden Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bei der Bundesagentur für Arbeit.