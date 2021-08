Emotionaler Abschied für Bernd Reimann

Einen Campingstuhl gab es für Bernd Reimann zum Abschied, der sich 53 Jahre in der Feuerwehr engagierte. Ehefrau Margit erhielt einen Blumenstrauß als Dankeschön. Foto: FFW Bermbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-BERMBACH - Wegen der Corona-Pandemie war der Übungsbetrieb der Feuerwehr Bermbach sehr eingeschränkt. Das ist während der Jahreshauptversammlung deutlich geworden, zu der Vorsitzender Markus Cromm rund 30 Mitglieder begrüßte. "Es gab zwar einige Onlineübungen, die aber von einem realen Vereins- und Übungsbetrieb weit entfernt waren", sagte Wehrführer Björn Dick.

Wahlen: Bis auf den Rechnungsführer Bernd Reimann, der nach 49 Jahren im Vorstand auf eigenen Wunsch ausschied, wurden alle übrigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Markus Cromm (Vorsitzender), Björn Dick (stellvertretender Vorsitzender), Björn Bink (Rechnungsführer), Erich Cromm (Schriftführer), Björn Schmidt und Natascha Menzl (Beisitzer).

Ehrungen: Timo Schneider, Maike Stein, Joachim Diesner (25 Jahre), Volker Hardt (40 Jahre) und Klaus Brückel (60 Jahre). Tobias Stein wurde von der Kreisjugendfeuerwehrwartin Brigitte Kintscher mit der Florians-Medaille in Gold für seine über 13-jährige Tätigkeit als Stadtjugendfeuerwehrwart der Stadt Weilburg ausgezeichnet. Jasmin Cromm, die seit mehr als zehn Jahren das Amt der Jugendfeuerwehrwartin in Bermbach bekleidete, wurde mit der Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr in Gold ausgezeichnet.

Sehr emotional verlief die Verabschiedung von Bernd Reimann. Er gehört der Feuerwehr seit 53 Jahren an - 49 Jahre im Vorstand, 45 Jahre im aktiven Dienst, davon 37 Jahre als Gruppenführer und zuletzt seit 30 Jahren als Kassierer.

Markus Cromm dankte ihm für sein Engagement, das nicht "selbstverständlich, sondern außergewöhnlich" gewesen sei. Die Versammlung bedankte sich bei dem Feuerwehrmann mit stehendem Applaus. Zum Abschied erhielt er eine Fotocollage mit Bildern aus seiner Tätigkeit, einen Campingstuhl mit dem Aufdruck "Danke Bernd" und einen Gutschein für seinen geliebten Campingplatz.

Froh sind die Feuerwehrleute, dass sie ein neues Zelt für die Kinder- und Jugendfeuerwehr anschaffen konnten.