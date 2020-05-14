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Donnerstag, 14.05.2020 - 14:40
3 min

Enduro-Lärm nervt Odersbacher

Gerade an Wochenenden klagen Anwohner der Runkeler Straße im Weilburger Stadtteil über Lärmbelästigung. Eine Gruppe von Enduro-Fahrern nutzt die Strecke Richtung Wirbelau als Rennstrecke.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
So ruhig wie seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen geht es am Ortsausgang von Odersbach in den wärmeren Monaten oft nicht zu. Die Strecke Richtung Wirbelau ist bei Motorradfahrern beliebt. Ein Ärgernis für die Anwohner ist dabei eine Gruppe von Enduro-Fahrern. Foto: Olivia Heß

So ruhig wie seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen geht es am Ortsausgang von Odersbach in den wärmeren Monaten oft nicht zu. Die Strecke Richtung Wirbelau ist bei Motorradfahrern beliebt. Ein Ärgernis für die Anwohner ist dabei eine Gruppe von Enduro-Fahrern. Foto: Olivia Heß

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