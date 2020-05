Enduro-Lärm nervt Odersbacher

So ruhig wie seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen geht es am Ortsausgang von Odersbach in den wärmeren Monaten oft nicht zu. Die Strecke Richtung Wirbelau ist bei Motorradfahrern beliebt. Ein Ärgernis für die Anwohner ist dabei eine Gruppe von Enduro-Fahrern. Foto: Olivia Heß