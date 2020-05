Engagierte Kämpferin für die Sache

Jetzt teilen:

Weilburg-KubachDie Weilburger Kommunalpolitik hat eine engagierte und motivierte Kämpferin für die Sache verloren. Am Wochenende ist Jacqueline Würz, die Vorsitzende der Weilburger SPD, im Alter von 58 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Mehr als zehn Jahre lang brachte sich die Kubacherin politisch in der Stadt ein. Ihre Kandidaturen für politische Ämter waren für sie kein Selbstzweck. Jacqueline Würz wollte etwas bewegen, etwas bewirken. Chancengleichheit für Frauen, die - wie einst sie auch - den Spagat zwischen Familie und Beruf bewältigen, lag ihr dabei ebenso am Herzen wie gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen und die Integration von Flüchtlingen.

Stets ein offenes Ohr

für die Nöte der Menschen

Dafür trat die Sozialpädagogin und Bildungsberaterin stets mit viel Herzblut ein, beruflich wie auch im Ehrenamt. Bodenständig und pragmatisch, fair und zielstrebig, optimistisch und mit Freude dabei - so erlebte man sie im Miteinander. Sie hatte ein offenes Ohr für die Nöte der Menschen und war bereit, für ihre Überzeugungen einzutreten. Aufgeben war für sie keine Option.

1962 in Mainz geboren und in Frankfurt aufgewachsen, kam Jacqueline Würz mit 14 Jahren nach Kubach. Nach dem Abitur kehrte sie Weilburg für ihre Ausbildung den Rücken, kam nach zehn Jahren zurück und ließ sich mit ihrer Familie in Kubach nieder.

Dort startete sie später ihr kommunalpolitisches Engagement. Nach vielen Jahren der "gefühlten Mitgliedschaft", wie sie einst sagte, trat sie 2010 in die SPD ein. Soziale Themen waren ihr Steckenpferd. Das stellte sie auch als Kubacher Ortsvorsteherin (2011 bis 2016) unter Beweis. Mit der "Kubacher Initiative Zusammenhalt" (Kiz) schuf sie mit einem Team engagierter Bürger einen Ort des Miteinanders.

2013 nahm sie dann einen Platz in der Stadtverordnetenversammlung ein, wurde ein Jahr später stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Weilburg und führte ihre Partei 2016 in die Kommunalwahl. Es war das erste Mal für die Weilburger Sozialdemokratie, dass eine Frau an der Spitze stand. Ein Jahr später war Jacqueline Würz, die mittlerweile als Stadträtin im Magistrat saß, wiederum die erste Frau, die in Weilburg für das Bürgermeisteramt ihren Hut in den Ring warf.

2018 wählten die Weilburger Genossen die Kubacherin zu ihrer Vorsitzenden. Auch kreisweit brachte sich Jacqueline Würz ein, im Unterbezirksvorstand und in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.

Jacqueline Würz hinterlässt ihren Ehemann und vier Kinder.