"Ensemble Castor" gastiert mit italienischer Barockmusik in Weilburg

Die nächsten Konzerte in der Reihe "Alte Musik im Weilburger Schloss" finden am Samstag, 19. März um 18 Uhr und am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr statt. Kantorin Doris Hagel musiziert mit der Kantorei der Schlosskirche Weilburg und der "Capella Weilburgensis" die "Matthäus-Passion" von Johann Sebastian BachKarten gibt es im Weltladen "Regenbogen" Weilburg oder bei "Alte Musik im Weilburger Schloss", Telefon 0 64 71-3 76 99, oder per E-Mail an info@alte-musik-weilburg.de.