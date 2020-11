Erinnerung und Hoffnung

Joseph Plahl und Pfarrer Hans Mayer gedenken der Toten, musikalisch umrahmt von Martin Krähe, Leiter der Kreismusikschule, und Liam Freihold (v.l.). Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Unter dem Kreuz der Vertriebenen auf dem Friedhof haben der Bund der Vertriebenen (BdV) und die Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn an Allerheiligen zu einer Gedenkfeier für die Verstorbenen eingeladen. "In diesen Zeiten müssen wir zusammenstehen und Abstand halten, so paradox das klingt", sagte Pfarrer Hans Mayer.

Das Gedenkkreuz wurde am 12. August 1951 anlässlich eines Heimattreffens geweiht. "Zu einer Zeit, als die Not für die Menschen der heutigen Zeit unvorstellbar war, für die Menschen, die Flucht und Vertreibung überstanden hatten, sollte das Kreuz eine Erinnerungsstätte an die Verstorbenen der Heimat werden", sagte Josef Plahl, Vorsitzender des BdV. Es sei auch ein Zeichen der Hoffnung, des Mutes und des Vertrauens auf eine bessere Zeit gewesen. Totengedenken seien auch eine Aufgabe und Pflicht, an Flucht, Vertreibung und Deportation von Landsleuten aus Ostmitteleuropa zu erinnern.

"Die Menschen, die überlebten und in den Westzonen Deutschlands ein neues Zuhause fanden, verzweifelten nicht, sannen nicht auf Rache für das erlittene Unrecht, sondern stifteten mit dem Wiesbadener Abkommen und der Charta der deutschen Heimatvertriebenen im August 1950 ein Friedens- und Aufbaugebot", erinnerte Plahl.