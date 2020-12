Erste Gewinner stehen bereits fest

Jetzt teilen:

WEILBURG - Noch bis zum 24. Dezember kann man beim Weihnachtsgewinnspiel der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) mitmachen. Einige hundert Gewinnspielkarten sind bereits ausgefüllt worden. Der Adventskalender, der von den Mitgliedern der WWW mit Sachpreisen gefüllt wurde, bietet jeden Tag eine Gewinnchance. Die ersten Gewinner stehen bereits fest.

So hat Sabine Finsterseifer aus Weilburg einen Burger in der PM-Lounge gewonnen, Waltraud Lehr aus Weilburg freut sich über ein Buch aus der Residenzbuchhandlung. Ein Winter-Büro-Package hat Gabriele Kurzweil aus Mengerskirchen ergattert und hinter dem vierten Türchen war eine Kuscheldecke vom Geschäft "Kleiner Lorbass" versteckt, an der sich jetzt Margit Streb aus Aumenau erfreuen kann. Das Buch von Nina Graber, die das Nachhilfeinstitut Studienkreis betreibt, hat in Jürgen Brandt aus Löhnberg einen neuen Besitzer gefunden. Mit einer Fahrradbeleuchtung kann ab jetzt Antonia Heimen aus Mengerskirchen in die dunkle Jahreszeit starten und bei Interliving Zeller findet Andreas Hübinger aus Beselich mit einem Gutschein von 50 Euro bestimmt etwas. Schließlich darf sich Sophie Tank aus Ahausen über einen 25-Euro-Gutschein von Hotel "Am Bahnhof" freuen.

Teilnahmekarten gibt es in

allen Mitgliedsgeschäften

Die Teilnahmekarten liegen in allen Mitgliedsgeschäften der WWW aus. Alle ausgefüllten Lose nehmen dann zusätzlich an der Verlosung der Hauptpreise Mitte Januar teil. Hier gibt es jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 100, 250 und als Hauptpreis einen Gutschein in Höhe von 500 Euro zu gewinnen.