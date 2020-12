Erster Schneefall sorgt für schöne Bilder - und Unfälle

In Weilburg waren die Straßen und Dächer - und natürlich auch das Schloss - von einer feinen Schicht Schnee überzogen. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn ist im Landkreis Limburg-Weilburg in der Nacht auf Dienstag, 1. Dezember, der erste Schnee gefallen.

Während frühmorgens in fast in allen höher gelegenen Orten noch Schneekehren angesagt war, verwandelten steigende Temperaturen die weiße Pracht erst in Matsch und dann in Wasser. Im Wintersportgebiet "Knoten" bei Mengerskirchen hingegen ließ sich der Schnee noch länger genießen. Zwar zog um die Mittagszeit dichter Nebel auf, doch der hielt die Spaziergänger nicht von einem Winterspaziergang ab.

Auch die Hundebesitzer aus dem Merenberger Ortsteil Allendorf haben mit ihrem Vierbeiner eine Runde gedreht. Hund Leo hatte sichtlich Spaß an der weißen Pracht, tobte über die schneebedeckte Wiese und jagte den Schneebällen hinterher.

Bleibt abzuwarten, ob es nur ein kurzes winterliches Intermezzo gewesen ist oder das 600 Meter hoch gelegene Knotengebiet längerfristig Winterfreuden bieten kann.

Neben diesen brachte die weiße Pracht aber auch naturgemäß etwas anderes mit sich: zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Hiervon waren unter anderem die Bundesstraße 49 sowie die Landesstraße 3063 im Bereich von Runkel-Dehrn betroffen. Dort hatte sich ein Lastwagen festgefahren, berichtete die Polizei am Dienstagmittag. Zudem kam es aufgrund des Schneefalls auch auf einer Vielzahl von Straßen des Kreisgebietes in Richtung Westerwald zu Verkehrsbehinderungen und zu einigen Unfällen.

Das Kratzen von Schneeschiebern ist am Dienstag die Geräuschkulisse zum Aufwachen gewesen.

Die Wege waren teilweise spiegelglatt. Das war für jene, die früh am Morgen zu Fuß unterwegs waren, eine Herausforderung. Diese Gruppe umfasst auch die Austräger dieser Zeitung, die bei Wind und Wetter in der Früh unterwegs sind. In ihrem Namen bittet die Redaktion um Verständnis, sollte die Zustellung sich im Winter einmal verzögern.