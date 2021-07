Staatssekretär Oliver Conz (Mitte) besucht den Wildpark "Tiergarten Weilburg"mit Mandy Pastohr (v.l.), Hans-Peter Schick, Karlheinz Weimar, Werner Wernecke, Johanna Heep und Jürgen Stroh. Foto: Verein der Freunde und Förderer des Wildparks "Tiergarten Weilburg"

WEILBURG - Staatssekretär Olver Conz hat jetzt den Wildpark "Tiergarten Weilburg" besucht und zeigte sich begeistert von der Anlage, insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt: "Es muss nicht immer ein Löwe sein".

Bei einem Rundgang informierte sich der Staatssekretär über den Wildpark. Der Leitende Forstdirektor Werner Wernecke, Forstoberinspektor Jürgen Stroh und Forstoberinspektorin Johanna Heep sowie Staatsminister a.D. Karlheinz Weimar und Hans-Peter Schick, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Wildparks "Tiergarten Weilburg" begleiteten Conz und seine Frau Mandy Pastohr bei dem Spaziergang.

Agrar-pädagogisches Konzept liegt vor

Mit dem angestrebten Bau eines Schulbauernhofes sprachen die Weilburger auch ein wichtiges gemeinsames Anliegen von Verein und vom Forstamt Weilburg an. Mit den Worten "Wir nehmen das Projekt in den Blick" eröffnete Staatssekretär Conz Perspektiven für die Verwirklichung. Das Projekt erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband, den Bezirkslandfrauen und der Landjugend sowie den Fachbehörden des Landkreises und der Stadt Weilburg.

Eine Vorstudie, der Businessplan, und ein erstes agrar-pädagogisches Konzept liegen bereits vor. Der Schulbauernhof soll den Besuchern ein realistisches Bild der heutigen Landwirtschaft vermitteln.