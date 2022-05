Europäisches Kulturerbe steht im Fokus

Ana Juric und Michael Dirwimmer von der Jugendgruppe des Schulforums engagieren sich für Europa. Foto: Sabine Gorenflo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Programm "LandKulturPerlen" startet jetzt auch in Weilburg. Es wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert, Träger ist die Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen. Im Mittelpunkt steht die kulturelle Bildung in ländlichen Räumen in Hessen.

Das Weilburger Forum und der Städtepartnerschaftsverein haben in diesen Tagen die Zusage zur Förderung eines gemeinsamen Projektes erhalten: "Auf den Spuren der europäischen Kultur", eine filmische Aufbereitung lokaler und regionaler Kulturtraditionen und des europäischen Kulturerbes. Für die konkrete Ausgestaltung des Projektes werden Jugendliche und junge Erwachsene als Akteure gesucht.

Der 30-minütige Film soll am 3. Oktober fertig sein und auf dem Web-Portal Schulforum Limburg-Weilburg, dem Portal des Weilburger Städtepartnerschaftsvereins und YouTube veröffentlicht werden. Der Film gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird die Vielfalt der lokalen und regionalen Traditionen am Beispiel Weilburgs und seiner Partnerstädte beschrieben, und es gibt einen Überblick zur Bedeutung der Städtepartnerschaften. Im zweiten Teil geht es um Gemeinsamkeiten der europäischen Kultur.

KONTAKT Für den Film werden Mitwirkende gesuchtDas bereits bestehende Team kann auf 25 mitwirkende Personen erweitert werden. Interessierte wenden sich an das Team des Web-Portals "Schulforum" per Mail an kontakt@schulforum-

limburg-weilburg.de oder telefonisch unter 0 64 71-3 02 80.

Jugendliche übernehmen Rollen von Experten

Zunächst sollen die verschiedenen lokalen, regionalen Kulturtraditionen und das europäische Kulturerbe recherchiert werden. Dazu ist ein arbeitsteiliges Programm vorbereitet worden, das in zwei Workshops in einem Drehbuch für den Film zusammengeführt wird.

Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene übernehmen im Film die Rollen von verschiedenen Experten und präsentieren die Ergebnisse ihrer Recherchen zur oben genannten Thematik.

Im Blick sind dabei kulturelle Traditionen aus Weilburg und seinen Partnerstädten sowie überregionale Kultureinflüsse aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Redetexte müssen nicht auswendig gelernt werden, sie können von einem Teleprompter abgelesen werden. Zudem müssen Bildmaterialien für den Film recherchiert und ausgewählt werden.