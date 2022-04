Europas höchster Lehmstampfbau steht in Weilburg

19,65 Meter Traufhöhe: Das Haus in der Weilburger Niedergasse 22 wird um das Jahr 1835 in Lehm-stampf-Technik durch den Pionier des Weilburger Pisé-Baues, Wilhelm Jakob Wimpf, als Wohnhaus für seine Kinder errichtet. Foto: Hans-Peter Schick

WEILBURG - Die Arbeiten an Europas höchstem Lehmstampfbau, dem Pisé-Bau in der Weilburger Niedergasse 22, sind auf der Zielgeraden angekommen. Im Juli werde das Haus bezugsfertig sein, schreibt der ehemalige Bürgermeister Hans-Peter Schick in einer Pressemitteilung. Insgesamt entstünden bis zu sieben Wohnungen in drei Etagen. Diese Wohnungen zeichneten sich durch Ausbau und Raumklima aus.

Schick geht auch auf die Geschichte des Gebäudes ein. Das Haus in der Weilburger Niedergasse 22 wurde um das Jahr 1835 in Lehmstampf-Technik durch den Pionier des Weilburger Pisé-Baus, Wilhelm Jakob Wimpf, als Wohnhaus seiner Kinder errichtet.

Familie investiert

1,4 Millionen Euro

Es umfasst sechs Stockwerke, drei an der Niedergasse und rückseitig zur Lahn hin einschließlich des Kellersockels sechs Stockwerke. Das Haus gilt damit als der höchste Lehmstampfbau Europas mit einer Traufhöhe von 19,65 Metern.

Nach wechselhafter Geschichte war das Gebäude vor einigen Jahren renovierungs- und sanierungsbedürftig. Die Stadt Weilburg hatte es am 12. November 2015 mit dem Grundstück von knapp tausend Quadratmetern Größe erworben.

Nach grundlegenden Gesprächen mit der Denkmalpflege und der Klärung der Zuschüsse aus der Denkmalpflege und der Stadtsanierung wurde das Haus am 30. Mai 2017 an Sven und Steffen Müller aus Hüttenberg verkauft. Es folgte die umfangreiche Entrümpelung des Hauses. Zahlreiche Genehmigungsgespräche mit der Denkmalpflege, dem vorbeugenden Brandschutz und dem Bauamt waren zu führen.

Insgesamt habe die Familie 1,4 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung investiert, berichtet Hans-Peter Schick. An Zuschüssen seien von Bund, Land und Stadt über 400 000 Euro gewährt worden. Aktuell laufen die abschließenden Schreiner- und Elektroarbeiten. Anschließend soll die Außenanlage gestaltet werden. An der Nord- und der Südseite werden später noch Balkone angebracht, die einerseits dem Brandschutz, insbesondere aber auch der Wohnqualität dienen.

Blütezeit in den

nassauischen Landen

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert erlebte der Lehmstampfbau in Weilburg und den nassauischen Landen seine Blütezeit, denn es herrschte großer Holzmangel, erläutert der ehemalige Weilburger Bürgermeister. Neben der Holzersparnis seien die Dauerhaftigkeit, die Feuersicherheit und die Preiswürdigkeit sowie gesundes Wohnen durch Temperaturausgleich die großen Vorteile gegenüber der herkömmlichen Bauweise.

Wilhelm Jakob Wimpf (1767 - 1839) studierte Jura in Gießen und Göttingen und wirkte bis 1792 als Regierungsadvokat.

Wimpf verfasst drei

Schriften über die Bautechnik

Dann aber widmete er sich seinen Neigungen für Kunst und Technik. An der Guntersau bei Weilburg errichtete er in Pisé-Bauweise eine Steingutfabrik, zwei Brennhäuser, eine Branntwein-Brennerei, ein Gipsmagazin, zwei Glasurmühlen, ein Treibhaus, eine Fruchtmühle und eine Steindruckerei. Auch verfasste Wilhelm Jakob Wimpf drei Schriften über den Pisé-Bau.

Nach seinem Tod wurden in Weilburg noch mehr als 20 Häuser in Pisé-Bautechnik geschaffen.