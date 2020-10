Europavortrag nur online

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Programm "Flagge zeigen für Europa" von Weilburger Vereinen wird coronabedingt teilweise in das Internet verlegt. Am Donnerstag, 29. Oktober, spricht CDU-Europaabgeordneter Sven Simon ab 19 Uhr zum Thema "Die Europäische Union zwischen alten Mythen und neuen Herausforderungen".

Der Vortrag wird in einer Live-Schaltung über das Programm "Zoom-Meeting" im Internet gesendet und kann zu Hause im Computer aufgerufen werden.

Anmeldungen für den Vortrag sind noch kurzfristig bis 15 Uhr am Veranstaltungstag per E-Mail an kontakt@schulforum-limburg-weilburg.de möglich. Die erforderlichen Zugangsdaten zum Zoom-Meeting werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugemailt.