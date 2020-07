Exhibitionist am Lahnufer bei Weilburg

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr am Lahnufer im Bereich der Guntersau bei Weilburg einer vorbeikommenden Gruppe von Stand-Up-Paddlern in schamverletzender Weise gezeigt.

Polizei sucht nun

Zeugen für den Vorfall

Der Exhibitionist soll etwa 50 bis 60 Jahre alt, schlank sowie etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und kurze, graue Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Hinweisgeber können sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 melden.