Fachschule Weilburg-Hadamar hat feste Leitung

Sie müssen sich um zwei unterschiedliche Standorte der Fachschule kümmern: Holger Schmidt (links) und Stefan Schurig sind die Schulleiter. Foto: Fachschule Weilburg-Hadamar

WEILBURG/HADAMAR - Die kommissarische Beauftragung für die Stelle des Schulleiters und seines Stellvertreters an der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar ist beendet.

Zum 1. Oktober erhielten Holger Schmidt vom Staatlichen Schulamt die Ernennungsurkunde zum Schulleiter und Stefan Schurig zum stellvertretenden Schulleiter. Hintergrund: Im öffentlichen Dienst müssen sich alle Anwärter auf eine feste Beamten- respektive Beförderungsstelle in einer Probezeit bewähren. Diese endet mit einem Bericht und der endgültigen Beauftragung durch die vorgesetzte Dienststelle.

Leitung ist nach der

Fusion lange Zeit vakant

Nach der Fusion der beiden Fachschulen - der Staatlichen Technikakademie Weilburg und der Staatlichen Glasfachschule Hadamar - im Jahre 2015 war die Leitung vakant. Astrid Häring-Heckelmann übernahm 2016 die kommissarische Schulleitung, musste aber 2019 aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand gehen.

Holger Schmidt übernahm 2019 die kommissarische Schulleitung für die Staatliche Fachschule Weilburg Hadamar und überzeugte Stefan Schurig, sein Stellvertreter zu werden. Die beiden Fachschulen befinden sich in Trägerschaft des Landes Hessen. Die Aufsichtsbehörden sind das Kultusministerium und vor Ort das Staatliche Schulamt. Die Fachschulen sind vor vielen Jahren als Weiterbildungseinrichtungen gegründet worden - anders als Berufsschulen.

Das bedeutet, dass nach bestandener Prüfung in einem entsprechenden Beruf - etwa Glastechnik, Maschinen- oder Elektrotechnik, IT - sich die Gesellen nach der einjährigen Berufspraxis zur Weiterbildung an der Staatlichen Technikakademie oder der Staatlichen Glasfachschule anmelden können.

Die Weiterbildung dauert zwei Jahre; sie kann in Vollzeit und inzwischen auch in einigen Schwerpunkten in Teilzeit absolviert werden. 1996 kam die Assistentenausbildung, Höhere Berufsfachschule genannt, dazu. Hier ist die Voraussetzung die Mittlere Reife.

Angeboten werden zwei Bildungsgänge: "Informationsverarbeitung Computersysteme und Netzwerktechnik" sowie "Gestaltungs- und Medientechnik". Es besteht die Möglichkeit, das Fachabitur zu erwerben. Des Weiteren gibt es an beiden Fachschulen noch viele Zusatzangebote, die auf der Homepage www.fwh-hessen.de aufgeführt sind.

Zwei Standorte sind eine Herausforderung für das Duo

Für den Schulleiter und den Stellvertreter bedeuten zwei Standorte eine Herausforderung. Immer wieder müssen sie sich auf die jeweilige Situation und Besonderheit der Schulstandorte einstellen. Glastechnik ist eben ein anderes Metier als Maschinen- und Elektrotechnik. Auch die Lehrkräfte, Schüler und Studenten haben ihre unterschiedlichen Erwartungen.

Neben den pädagogischen Aufgaben ist der Schulleiter für das gesamte Personal, die Mensen, Wohnheime und den Haushalt verantwortlich - auch das ist eine Besonderheit zu anderen Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises sind.