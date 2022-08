Fahradfahrer wird bei Unfall in Weilburg schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Weilburg bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Symbolbild: dpa

WEILBURG - Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist laut Polizeibericht am Freitag um 16.38 Uhr in Weilburg auf der Straße "An der Backstania" in Richtung "Auf den hohen Gräben" unterwegs gewesen. Der Straßenverlauf ist dort abschüssig.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 33 Jahre alten Frau, die mit ihrem Auto von der Straße "Am Kirmesplatz" nach links in die Straße "An der Backstania" einbog. Der Fahrradfahrer bremste direkt stark ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec und prallte gegen das Auto.

Beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zeitnah zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2100 Euro.