Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Laut Polizeiangaben ist es am Freitag gegen 10 Uhr an der rot zeigenden Ampelanlage auf der Oberlahnbrücke in Richtung Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde ein blauer Renault leicht im Heckbereich beschädigt. Unmittelbar danach wurde es grün und beide Fahrer fuhren in Richtung Vorstadt. Dort hielt der Kleinbus an und wollte mit dem Unfallgegner ein Gespräch führen. Dieser fuhr jedoch unverrichteter Dinge weiter und entfernte sich, teilt die Polizei mit. Zeugen des Zwischenfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg zu melden.