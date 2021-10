Fahrerflucht auf Dohu-Parkplatz

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Freitag, 22. Oktober, gegen 15.10 Uhr, hat eine junge Frau beim Rangieren auf einem Parkplatz im Löhnberger Weg in Weilburg ein anderes Auto beschädigt. Sie entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten, wie eine junge Frau mit einem silberfarbenen Kleinwagen rückwärts gegen einen Seat fuhr und diesen beschädigte. Danach seien die junge Frau und eine ältere Frau ausgestiegen und hätten den Schaden angesehen. Die junge Fahrerin habe geweint. Dann seien beide Frauen wieder eingestiegen und mit der älteren Frau am Steuer weitergefahren. Die Polizei in Weilburg bittet die Unfallverursacherin, sich unter Telefon 0 64 71-9 38 60 zu melden. Hinweise werden unter derselben Rufnummer entgegengenommen.