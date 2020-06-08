Montag, 08.06.2020 - 13:00
4 min
Faire Früchte kommen in Weilburg an
Von Pauline Stahl
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FAIRER HANDEL
Als fairer Handel (englisch fair trade) wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die Erzeuger für ihre Produkte einen Mindestpreis erhalten, der von einer Fair-Trade-Organisation bestimmt wird. Damit soll den Produzenten auch bei niedrigeren Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden.
Die Höhe eines gerechten Preises ist ein seit Jahrtausenden diskutiertes Thema der WirtschaftsethikDazu wird bei dieser Handelsform außerdem versucht, langfristige "partnerschaftliche" Beziehungen zwischen Händlern und Erzeugern aufzubauen.
In der Produktion sollen außerdem internationale sowie von den Organisationen vorgeschriebene Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden.
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