Donnerstag,
06.08.2020 - 12:00
2 min
Farbenfrohe Zeitreisen leicht gemacht
Großflächig, farbenfroh und extravagant: Das Rosenhang Museum zeigt Werke der berliner Künstlerin Katrin Kampmann.
I0IWGRWIHxptYFN8Lw5KEHyZDyIFEl4tCP9vCyc1VTIcozIlVSWynKAyVTE1pzAbVRMupzW3MJk0MJ4fVTE1pzAbVSAwnTSzMzIhp3ObLKAyovjtLJWypvOuqJAbVTE1pzAbVRqyp2AbnJAbqTIhYPOxnJHtLKIzVRWcoTEypz4tMKW6j6EboUDtq2IlMTIhYPOfj6ExqPOxnJHtDzIloTyhMKVtF8B8oaA0oTIlnJ4tF2S0pzyhVRguoKOgLJ5hVT1cqPOcnUWypvOOqKAmqTIfoUIhMlNvG2E5p3AyMFNgVRRtnz91pz5yrFOcqPOgqKA0VTWyVvOcoFOFo3AyozuuozptGKImMKIgVTIcov4tJaIlVSMypz5cp3AuM2HtnJ4tMTIlVRg1oaA0nTSfoTHtq2SlMJ4toJIbpvOuoUZtZwNtE8Bxp3EyVTqyn29goJIhYt==
GJy0VSMcpzqcoPOcovOxnJHtCTWlVP8+IJ50MKW3MJk0VTIcoaEuqJAbMJ4=
ETyyVT1ynKA0VTqlo8BsMz9loJS0nJqyovOPnJkxMKVtF2SgpT1uoz5mYPOyqUquVTEuplOlnJImnJqyVSqypzftVxwQgzkfMJ5zLJulqTIhVUIhMPOXMJ5mMJy0p3WynKAyovVfVTElMJyaMKEynJk0VTygVRMipz1uqPNmZQNtoJSfVQLjZPOnMJ50nJ1yqTIlYPO6nJIbMJ4tMTyyVRWfnJAeMFOuqJLtp2ywnP4tEKZtLaWuqJAbqPOynJ5yVSqynJkyYPOvnKZtMTIlVRWyqUWuL2u0MKVtLJkfMFORMKEunJkmVTEyplOyLzIhp28tqTyyMzqlj7khMTyaMJ4tq2yyVTMupzWyozMlo2uyovOPnJkxMKZtMJ50MTIwn3DtnTS0YvOSnJ4tITI4qPOgnKDtEKWeoZBxpaIhM2IhVUc1oFOPnJkxVTucoTM0VTEuLzIcVUqynKEypv4=
FJ4tq2IcqTIlMJ4tEKujo25uqTIhVRguoKOgLJ5hplOvMJqyM25yqPOxMKVtDzI0pzSwnUEypvOej6EgpTMyozEyovOOp3Elo25uqKEyovjtpzIcp3DtoJy0VSMcpzqcoPOcovOxnJHtIJ50MKW3MJk0YPOmnJIbqPO0LJ56MJ5xMFOFo2WiqTIlYPOxnJHtEaWynKcynKDtnTSvMJ4tqJ5xVTS1L2ttM2IhnJKQa2IhVUqioTkyovOiMTIlVTIhqTEyL2g0VTEuplOKMJk0LJkfVTSfplOWoJSanJ5uqTyioaAlLKIgYvOWovOxMKVtDKWvMJy0VPWXLJulVT9bozHtH29goJIlVvOjMzmQiTAeqPOTpzShn2Ihp3EynJ5mVR1ioaA0MKVtozIvMJ4tEUWuL3IfLFOeozyyozDtMaWcMJEfnJAbVTIcozHtDzk1oJHhVRguoKOgLJ5hYPNkBGp5VTyhVRWioz4tM2Ivo3WyovjtnTS0VTyhVRWypzkcovOuovOxMKVtIJ5cqzIlp2y0j6E0VTEypvOYj7khp3EyVUA0qJEcMKW0VUIhMPOfMJW0VUIhMPOupzWynKEyqPOhqJ4tLKIwnPOcovOxMKVtDaIhMTImnTS1pUEmqTSxqP4tFJulMFOPnJkxMKVtM2ImqTSfqTI0VUAcMFOgMJymqPOgnKDtMJyhMKVtGJymL2tgITIwnT5cnlOuqKZtDJAlrJjfVSE1p2AbMFO1ozDtGTyho2jgEUW1L2ftLKIzVRkynJ53LJ5xYvOOqJAbVRSkqJSlMJkfMFOznJ5xMJ4tp2ywnPO1oaEypvOcnUWyovOPnJkxMKWhYvORLKc1VTuuqPOmnJHtMJyhMFOaLJ56VTIcM2IhMFOHMJAbozyeVTIhqUqcL2gyoUDhVPWWL2ttnTSvMFOPj7k0qTIhpTSjnJIlVTS1MvOxMJ4tDz9xMJ4tM2IfMJq0VUIhMPOxLJ5hVTEcMFOTLKWvMJ4toJy0VUAynUVtqzyyoPOKLKAmMKVtLKIzM2I0pzSaMJ4vYPOypzmQcUI0MKW0VUAcMF4tETShovOgLJk0VUAcMFOuqJLtMTIgVRWiMTIhVTghnJIhMPOgnKDtHToQiUE6MJ4tqz9foTIlVRMupzVgI2Smp2IlYHqyoJymL2thVPWWL2ttp3OcMJkyVTqypz5yVT1cqPOALKEypzyuoTyyovjtMJyhMFOALJk0MJAbozyeVT11p3ZtoJylVRMlMKIxMFOvMKWynKEyovjtMTSgnKDtnJAbVT1ynJ5yoFOGpTyyoUElnJIvVT5uL2uaMJuyovOeLJ5hVvjtqzIlpfBxqPOmnJHh
GKImMKIgp2kynKEypzyhVRShqTcyVRuyoTWcMlOypzgfj6ElqTH6VPWWovOxMJ4tDzyfMTIlovOYLJ1joJShoaZtp2IbMJ4tq2ylVTIcozHtJaIeqJ5zqPjtMTyyVUIhplOfj6EhM3A0VTIcozqynT9fqPObLKDvYvORnJHtF8B8oaA0oTIlnJ4tq8B8oaAwnTHtp2ywnPjtMTSmplOxnJHtDzImqJAbMKVtnJulMJ4tDzyfMTIlovOaLJ56VT9zMzIhVTWyM2IaozIhYPOinT5yVTEup3ZtMKE3LKZtqz9lM2ImL2ulnJIvMJ4tnKA0YPO3LKZtp2yyVTEupzyhVUc1VUAynTIhVTuuLzIhVT3QiUAmMJ4h
I2IhovOFo2WiqTIlVQkvpvNiCxqyMfB8nTkyVTIhqUqcL2gyoT4=
JaHtMJyhMJ0tDzyfMPObLJWyVUAcMFOynJ4tLJk0MKVtH2Abq2Slrv1KMJaQal1TnJkgVUc1VREuoaEyplNvE8B2qUEfnJAbMFOYo23QgzEcMFVtnJ5mpTylnJIlqPjtqzIlpfBxqPOYLJ1joJShov4tDzIcoFOSoaEmqTIbMJ4tMTIlVSWiLz90MKVgDzyfMTIlVTuuLzHtp2yyVUAcL2ttM2IzpzSaqPjtq2SmVUOup3AcMKWyYPO3MJ5hVSWiLz90MKVtE2Izj7kboTHtMJ50q2ywn2IfqTIhVUIhMPOiLvOAMJ5mL2uyovOxLJ5hVT5iL2ttraqcp2AbMJ4tn8B8oaA0oTywnTIlVRyhqTIfoTyaMJ56VUIhMPOxMJ0fVUquplOyplO2o3WbMKVtpzIuoPO3LKVfVUIhqTIlp2AbMJyxMJ4tn8B2oz50MJ4hVSOup3AyozDtraIlVRAipz9hLF1nMJy0VTuuqPOYLJ1joJShovOynJ5yVUc1VTEyovOPnJkxMKWhVUOup3AyozEyVRqyp2ywnUEmoJSmn2HtM2ImqTSfqTI0Yt==
ETyyVRS1p3A0MJkfqJ5aVTymqPO6qFOxMJ4tj7kvoTywnTIhVZBJMzMhqJ5ap3cynKEyovOxMKZtHz9mMJ5bLJ5aVR11p2I1oKZtLzymVUc1oFNkZl4tH2IjqTIgLzIlVUc1VUAynTIhYt==