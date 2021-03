FDP will Baugebiete in allen Weilburger Stadtteilen

Die Weilburger FDP wünscht sich eine Lahnschleife mit allen Stadtteilen zum Wohlfühlen. Foto: Hans Werner Bruchmeier

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - "Lebensqualität in unserer Stadt" - die Weilburger FDP will auch weiterhin in der Kommunalpolitik auf dieses Thema einen Fokus legen. "Wir wollen, dass Weilburgerinnen und Weilburger und diejenigen, die es werden wollen, sich wohlfühlen", sagen die Liberalen.

Die FDP setzt sich dafür ein, dass in allen Stadtteilen Neubaugebiete ausgewiesen werden, damit vor allem auch junge Menschen in ihren örtlichen Strukturen, in ihren Vereinen und in ihrer Gemeinschaft verbleiben können. Auch alte Häuser und Flächen in den Ortskernen und der Altstadt müssten für neue Bewohner genutzt werden, Treffpunkte und Jugendräume belebten die Stadt. In einigen Wohnbereichen, zum Beispiel an der Christian-Spielmann-Schule, müssten gute Verkehrsregelungen gefunden werden, so die FDP. Die Bürger sollten dabei frühzeitig in die Entscheidungen eingebunden werden.

"Mehr Arbeitsplätze durch Neuansiedlung von Gewerbe und Geschäften gehört für uns zum Leben in der Stadt, wie auch der Ausbau des digitalen Angebots bis Zuhause und zum Beispiel als Serviceportal in der Verwaltung", beschreibt die FDP, was Lebensqualität für sie auch ausmacht. Sie fordert zudem eine bessere verkehrliche Vernetzung mit dem Rhein-Main-Gebiet.

Unter dem Stichwort "Stadtbild und Tourismus" will die FDP eine deutliche Aufwertung Weilburgs schaffen. "Was unseren vermehrt kommenden Gästen hilft, hilft auch unseren Bürgern", so das Argument. Gut ausgebaute Radwege entlang der Lahn und Wegführungen zwischen den Stadtteilen und gepflegte Stadteinfahrten begrüßten Touristen und Einwohner. Eine saubere Innenstadt ohne Mülltonnen, mit einem weiter auszubauenden Wochenmarkt und "wirklich guten Parkregelungen für Anwohner und Gäste" müsse eine Selbstverständlichkeit werden. Fahrradparkflächen und E-Bike-Ladestationen für Tagestouristen, Wohnmobilstation, Campingplätze und die Jugendherberge - das habe beim Umbau und Erhalt die Unterstützung der Liberalen.

Lust auf Leben in der

Stadt statt Landflucht

"In der Altstadt brauchen wir wieder einen kleinen Lebensmittelmarkt, um die Nahversorgung, auch für den Tourismus zu sichern", finden die Liberalen. Vom Stadtmarketing erwarteten sie Ideen und Engagement. Projekte wie "Klein-Nizza" als Treffpunkt der Weilburger und die Nutzung der Lahnaue mit beschilderten Spazierwegen, Ruhebänken und Liegeflächen sollten "Lust auf Leben in Weilburg" machen und Landflucht verhindern. Die historischen Sichtbeziehungen sollten mit Fingerspitzengefühl wieder hergestellt werden.

Verbunden damit ist für die FDP der Natur- und Klimaschutz, der einerseits naturbelassen die Artenvielfalt verbessert, aber in Innenstadtnähe auch bürgerfreundlich gepflegt sein sollte. Dazu wünschen sich die Liberalen Streuobstwiesen und Blühflächen, eine Aufforstung geschwächter Waldflächen, eine Nutzung von Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden und Flächen und verstärkt nachhaltiges kommunales Handeln. Windkrafträder, die die Mitbürger belasteten, lehnen sie ab.

Die FDP stehe zudem hinter dem welt- und europaoffenen Gedanken der Städtepartnerschaften: "Wir wollen die Freundschaften und ihre Möglichkeiten des freiheitlichen Austauschs nutzen und ausbauen." Auch das sei ein Stück Lebensqualität in Weilburg.