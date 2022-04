Feine Töne, zauberhafte Lieder: Laura Seibold sing in Weilburg

Jetzt teilen:

WEILBURG - Ein frühlingshaftes Programm kündigt Doris Hagel, künstlerische Leiterin der Veranstaltungsreihe im Spielmann Kulturzentrum in Weilburg, an. Der jungen Singer-Songwriterin Laura Seibold gelingt es, mit ihrer zarten Stimme und schönen harmonischen Klängen etwas Frühlingsgefühl in den Raum zu zaubern. Sie beginnt mit Songs wie "My Love" oder "The moon is my friend" am Keyboard. "Die meisten Lieder erzählen aus meinem Leben", sagt sie. Sehr gut zu verstehen sind ihre Texte, fast alle auf Englisch. Auf Wunsch ihres Vaters singt sie dann aber doch "Auf endlosen Wegen", eine Uraufführung. Kontrapunkt zu den melancholisch-melodischen Songs ist der "Beach Blues", wo sie ihrer Stimme mehr Ausdruck verleiht. (Text/Foto: anmü)