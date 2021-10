"Feldgrau" beleuchtet Zeit der Besatzung

Weilburgs Partnerstadt Privas ist die Hauptstadt des Departements Ardèche. Archivfoto: Stadt Privas

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/BRAUNFELS - Die Städtepartnerschaft zwischen Weilburg und der französischen Stadt Privas im Departement Ardèche wurde im Jahr 1958 feierlich besiegelt. Nun erinnert Walter Bletz an ein düsteres Kapitel der gemeinsamen Geschichte beider Städte.

Bereits im Jahr 1957 hatte eine Klasse des Gymnasiums Philippinum Weilburg mitsamt ihrem Französischlehrer die zukünftige Partnerstadt besucht. Unter den Schülern war Walter Bletz, der heute in Braunfels lebt. Die Schüler kamen am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, in Privas an. "Wir waren über die Heiterkeit und Ungezwungenheit abends auf dem Fest uns gegenüber sowie über die grundsätzliche warmherzige Aufnahme der deutschen Gäste erstaunt", erinnert er sich.

Verwaltung durch

die Wehrmacht

"Die Jugend in den beiden Städten interessierte sich für ganz andere Sachen als die furchtbare Vergangenheit, die nur zwölf oder 13 Jahre zurücklag", sagt Bletz heute. Denn während des Zweiten Weltkriegs wurde auch der Süden Frankreichs mit dem Departement Ardèche von der deutschen Wehrmacht besetzt, von 1942 bis 1944. Von Privas aus, der Hauptstadt der Ardèche, wurde das Gebiet von den Besatzern verwaltet.

Fotos Weilburgs Partnerstadt Privas ist die Hauptstadt des Departements Ardèche. Archivfoto: Stadt Privas Auftakt der Städtepartnerschaften zwischen Weilburg und Privas im Jahr 1958. Im Weilburger Schlosshof wird der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Archivfoto: Weilburger Tageblatt 2

Es bildete sich auch in dieser Gegend alsbald im Untergrund eine Widerstandsbewegung, die Résistance. Sie wollte mit Sabotage und Anschlägen die deutsche Wehrmacht aus ihrem Land vertreiben. In der Folge kam es zu immer schlimmeren Maßnahmen bis zu Zerstörungen ganzer Orte, Erschießungen und Kämpfen auf beiden Seiten. "In all den Jahren der Städtepartnerschaft zwischen Weilburg und Privas wurden diese Ereignisse kaum thematisiert, obwohl sie durchaus für die Geschichte unserer Städtepartnerschaft wichtig sind", erklärt Walter Bletz.

Bei einem Besuch in Frankreich hat er nun ein Buch entdeckt, das die deutsche Besatzung von 1942 bis 1944 in Privas eingehend beschreibt. Es hat den Titel "Feldgrau". Der Autor ist Michel Rigaud aus Coux bei Privas. Er publiziert unter dem Namen Sylvain Villard und hat sich mit Studien über die Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Region Ardèche einen Namen gemacht. Die Partnerschaft zwischen Privas und Weilburg hatte ihn dazu angeregt, die Zeit der deutschen Besatzung in der Ardèche zwischen 1942 und 1944 eingehend zu beschreiben.

"Feldgrau" sowie weitere Publikationen gab es zunächst nur in französischer Sprache. Bei einer regionalen Buchpräsentation beobachtete Rigaud, dass deutsche Touristen dieses und andere Bücher erstanden, weil sie erfahren wollten, was sich damals in Frankreich ereignet hatte. Daraufhin gab er eine zusammengefasste Beschreibung der Ereignisse in Buchform in deutscher Sprache heraus. Jörg Meuth, ein befreundeter deutscher Pfarrer, der sich in der Region Ardèche niedergelassen hat, nahm die Übersetzung ins Deutsche vor.

Pfarrer übernimmt

die Übersetzung

"Das Buch muss auch in Weilburg und Umgebung bekannt gemacht werden und sollte dort zu erwerben sein", dachte sich nun Walter Bletz. Joachim Walther, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Weilburg, unterstützt diese Initiative sowie wichtigen Part der deutschen Erinnerungskultur.

Er wird im Rahmen der Teilnahme am Maronenfest in Privas durch eine Weilburger Delegation Ende Oktober den Autor besuchen und einige Exemplare des Buchs mitbringen. Es soll dann demnächst in der Buchhandlung Kinedt in der Neugasse in Weilburg zum Preis von etwa 25 Euro zu erwerben sein, erklärte Bletz.