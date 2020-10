Ferienspiele für Weilburger Grundschüler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). In diesem Jahr bietet die Stadt Weilburg erstmals auch Ferienspiele für Grundschüler in den Herbstferien an. Auch eine Mittagsverpflegung gibt es.

Kleinere Ausflüge, Basteln, Werken und Spielen machen die Ferienbetreuung zu einem Erlebnis. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer sich anmelden mag, muss die Bescheinigungen der Arbeitgeber beider Elternteile über den beruflichen Einsatz einreichen. Bei Alleinerziehenden reicht eine Bescheinigung.

Die Anmeldeformulare gibt es unter www.weilburg.de unter "Aktuelles". Postadresse: Kinder- und Jugendzentrum Weilburg, Frankfurter Straße 42, 35781 Weilburg.

Anmeldungen können nur für die ganze Woche - von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Oktober, jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr - erfolgen. Die Kosten betragen 75 Euro beziehungsweise 50 Euro für Geschwisterkinder.

Warteliste für Kinder aus anderen Gemeinden

Die Plätze stehen in erster Linie den Weilburger Kindern zur Verfügung. Für Kinder aus anderen Gemeinden wird eine Warteliste geführt. Sollte es nach dem Anmeldeschluss noch freie Plätze geben, werden diese durch Kinder auf der Warteliste aufgefüllt.