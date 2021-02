Fest des Glaubens wird dezentral

Das ÖKT-Leitwort "Schaut hin" wird auch im Mittelpunkt eines ökumenischen Streaming-Gottesdienstes am Freitag, 12. Februar, ab 18.30 Uhr stehen. Anhand der Geschichte von der Brotvermehrung geht es um die eigenen Ressourcen. So wie das knappe Brot reichte, um 5000 Menschen zu sättigen, so steckt in jedem Einzelnen oft mehr Kraft, als man sich selber zutraut. Wer dabei sein möchte, kann sich zuschalten unter dem Link http://www.youtube.com/c/feglimburg1