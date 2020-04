"Feuerwehrmschen" machen Passanten in Gaudernbach Mut

Jetzt teilen:

Eine gute Idee hatten die beiden Betreuerinnen der Gaudernbacher Kinderfeuerwehr, Melanie Dick und Tamara Hoffsteter. Sie hatten vor Ostern die Kinder der "Feuerwehrmschen", so der Name der Kinderfeuerwehr, gebeten, Bilder für die Fenster des Feuerwehrhauses zu malen. "Malt einfach, was euch beschäftigt, oder euch trotz Corona gut gefallen hat", haben sie die Kinder motiviert. Die Ergebnisse kann man jetzt am Gerätehaus bewundern. Da ist etwa ein kleiner Feuerwehrdrache, der den Passanten Mut macht: "Bleibt gesund!", steht etwa in einer von Kinderhand gezeichneten Sprechblase des farbenfrohen Bildes. "Alles wird gut!", verspricht ein weiteres Bild. Foto: Andreas E. Müller