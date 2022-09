Feuerwehrnachwuchs: 188 Jugendliche erringen Leistungsspange

Jetzt aber flott: Beim Verlegen von Schlauchleitungen müssen die Jungen und Mädchen Kondition und feuerwehrtechnisches Können unter Beweis stellen. Foto: Sascha Kepper

DRIEDORF/WETZLAR/WEILBURG - Es ist die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr: 24 Gruppen und fünf Staffeln aus den Landkreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg haben am Wochenende in Driedorf die Leistungsspange errungen.

Am Höllkopfstadion galt es für den Brandbekämpfer-Nachwuchs, feuerwehrtechnische und sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Unter den kritischen Augen des Abnahmeteams unter Leitung von Gerald Morneweg (Vogelsbergkreis) von der Deutschen Jugendfeuerwehr sowie Fachbereichsleiter Benedikt Knittel von der Verbandsjugendfeuerwehr Dill mussten die jungen Leute fünf Disziplinen absolvieren. Wobei zusätzlich noch der Gesamteindruck der Gruppen, bestehend aus neun Mitgliedern, eine wichtige Rolle spielte.

Acht Schläuche ohne Verdrehung schnell legen

So mussten die Jungen und Mädchen einen dreiteiligen Löschangriff aufbauen und möglichst schnell eine Leitung, bestehend aus acht Feuerwehrschläuchen ohne Verdrehung, verlegen. In einem rein theoretischen Teil wurde sowohl feuerwehrtechnisches als auch gesellschaftspolitisches Wissen abgefragt. Ihre sportliche Leistungsfähigkeit zeigten die jungen Teilnehmer beim Kugelstoßen sowie bei einem Staffellauf über 1500 Meter. In jeder Disziplin sowie beim Gesamteindruck konnten die Gruppen bis zu vier Punkte erreichen.

Viel Publikum: Die Übergabe des Abzeichens wird wegen des schlechten Wetters ins Driedorfer Bürgerhaus verlegt, wo zeitgleich die Alterskameraden des Feuerwehrwehrverbands Dill tagen. Foto: Götz Konrad

Das Westerwälder Regenwetter wurde für die Jugendlichen dann fast den ganzen Tag zu einer zusätzlichen Herausforderung. Alle Teams bis auf eines bestanden die Leistungsprüfung trotz der widrigen Bedingungen mit Bravour. Insgesamt haben 188 Jugendliche die Auszeichnung errungen.

So viel Applaus ist selten

bei der Übergabe der Spange

Die Übergabe der Leistungsspange musste dann wegen des schlechten Wetters ins nahe gelegene Driedorfer Bürgerhaus verlegt werden, wo zur gleichen Zeit der Seniorennachmittag der Alterskameraden des Feuerwehrverbands Dill stattfand. Dort im Trockenen trafen sich dann Jung und Alt, wie es Lahn-Dill-Landrat Wolfgang Schuster und Dill-Verbandsjugendfeuerwehrwart Frank Heidrich betonten. Fazit: So viel Beifall gab es selten bei einer Übergabe der Leistungsspange an Nachwuchsfeuerwehrleute.