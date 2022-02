Filmproduzent aus Weilburg erhält Studenten-Oscar

Felix Hultsch ist 32 Jahre alt. Er wurde in Aachen geboren.

Er zog im Alter von drei Jahren mit seiner Familie nach WeilburgHier besuchte er bis zur zehnten Klasse das Gymnasium Philippinum in Weilburg. Das Abitur machte an der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg. Felix Hultsch hat sein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München mit einem Diplom als Medienwirt erfolgreich abgeschlossen. Seit Januar des Jahres 2017 arbeitet er als Produzent bei "Walking Ghost Film".