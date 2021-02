Firmen spenden Seniorenheimen 2500 FFP2-Masken

Markus "Max" Stillger ist wegen der hohen Infektionszahlen in Senioreneinrichtungen besorgt. Foto: Thorsten Wagner

LIMBURG-WEILBURG - Die Max-Stillger-Stiftung, das Architekturbüro Hamm + Partner (Bad Camberg), die Heus-Betonwerke (Elz) und die Baufirma Albert Weil AG (Limburg) haben fünf Alten- und Pflegeheimen im Landkreis insgesamt 2500 FFP2-Masken im Wert von gut 5000 Euro gespendet. Der medizinische Mund- und Nasenschutz ist für die Bewohner bestimmt.

Der Limburger Markus "Max" Stillger (Foto: Thorsten Wagner) ist wie alle Bürger wegen der hohen Infektionszahlen in Senioreneinrichtungen besorgt. Seit Wochen ärgert er sich über die Ausstattung und Schutzvorkehrungen in zahlreichen Heimen; zuletzt kam noch der Unmut über den holprigen Impfstart hinzu.

Als er nun auch noch von der schleppend verlaufenden Gutscheinausgabe für jeweils sechs FFP2-Masken an die über 60-Jährigen erfuhr, platzte ihm schlussendlich der Kragen. "An Impfstoff komme ich nicht dran, aber Masken sind doch problemlos zu beschaffen", sagte der 58-Jährige und griff zum Telefon. "Die Sache war in zehn Minuten erledigt."

In dieser Zeit hatte er mit Willi Hamm, Klaus Rohletter (Weil) sowie Heiner Eufinger und Johannes Meißner (Heus) gesprochen und das Material geordert. Wenige Stunden später waren die Masken verteilt.

Die Max-Stillger-Stiftung spendete jeweils 500 Stück dem Mutter-Theresa-Haus in Niederbrechen und dem Pflegeheim in der Wohnstadt Limburg, die Albert Weil AG 500 dem Heppelstift in Limburg, Hamm und Partner 500 dem Seniorenpark "carpe diem" in Niederselters und Heus 500 dem Seniorenwohnzentrum "Haus Elz" in Elz.

Die Freude bei der Übergabe war überall groß. "Wir können die Unterstützung gut gebrauchen", sagte etwa der Brechener Heimleiter Benjamin Hoppe. "Anfangs hat es große Engpässe gegeben, inzwischen sind wir ganz gut versorgt, doch keiner weiß, wie es weitergeht."

Angesichts der neuen Verordnungen könne es Lieferschwierigkeiten geben und bei einem schnellen Ansteigen der Infektionen das Material wieder knapp werden. Im Mutter-Teresa-Haus, wo Anfang des Jahres neun der 45 Bewohner an oder mit Corona gestorben sind, hat sich die Lage nach seinen Angaben glücklicherweise gebessert. "Politik und Gesellschaft müssen alles Mögliche tun, um die teilweise dramatische Situation für viele Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen zu verbessern", betonen Eufinger, Hamm, Meißner, Rohletter und Stillger.

"Wir helfen gerne und hoffen, dass wir durch die Bereitstellung der Masken einen Teil dazu beitragen können, dass es den Bewohnern etwas besser geht, und sie zumindest einen Teil ihrer Sorgen vergessen können", so die Unternehmer, die auf viele Nachahmer hoffen.

Die wirksamen FFP2-Masken seien ein wichtiger Schritt, dem eine rasche Impfung folgen müsse.

Beitrag zu behütetem Lebensabend leisten

"Ich habe in Diskussionen manchmal den Eindruck, dass es nicht so schlimm ist, wenn über 80-Jährige sterben. Das ist fatal", sagt Stillger. "Dass 90 Prozent aller Corona-Toten Bewohner von Altenheimen sind, hat uns nachdenklich gemacht. Wir möchten dazu beitragen, dass die Bewohner hier - bestmöglich vor dem Virus geschützt - einen behüteten Lebensabend verbringen können", erläutern Willi und Oliver Hamm.