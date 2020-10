Werner Röhrig (v.l.) , Martin Krähe und Christine Zips stellen das abgespeckte Programm der Weilburger Europawoche vor. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Ausstellung, Filmvorführung eines europäischen Projektes, Live-Auftritte einiger Musiker und ein Zoom-Meeting im Internet gibt es bei der Europawoche, die bis zum 1. November stattfindet. Vorgestellt haben das Programm am Montag in der Aula des Spielmanngebäudes Christine Zips und Werner Röhrig vom Weilburger Forum, Hans-Peter Schick, Vorsitzender des Spielmann-Vereins, und Martin Krähe, Leiter der Kreismusikschule.

Ursprünglich sei die Europawoche mit einem umfangreichen Programm geplant gewesen, schließlich jährte sich am Europatag, 9. Mai 2020, zum 70. Mal die Rede des französischen Außenministers Robert Schumann zu einem "Vereinten Europa". Der 9. Mai 1950 gelte daher als Gründungsdatum der Europäischen Union (EU). "Dies war der Anlass für den Verein Weilburger Forum mit weiteren Vereinen und dem Staatlichen Schulamt in der Europawoche in Weilburg Schwerpunkte mit europäischen Themen zu setzen", sagte Zips, Vorsitzende des Forums. Landrat Michael Köberle hatte die Schirmherrschaft über diese für den gesamten Landkreis Limburg-Weilburg zentrale Veranstaltungsreihe übernommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Mai alle Veranstaltungen zum Schutz der Bevölkerung abgesagt werden. Mit dem Journal "Flagge zeigen für Europa - Europawochen gestalten" hätten sie versucht, einen Teil der Informationen für Schule und Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

"Die über Jahrzehnte erfolgreiche politische Integration ist in Gefahr, wenn es nicht gelingt, die Bevölkerung vom europäischen Projekt erneut zu überzeugen", sagte Zips. Eine wichtige Voraussetzung hierfür sei, dass Europa im Alltag der Bürger greifbar ist. Deshalb sei es trotz Corona wichtig, dass Flagge für Europa gezeigt wird.

Teil des Programms zur Europawoche wären auch zwei Stadtführungen mit Hans-Peter Schick gewesen, die jedoch wegen Corona ausfallen mussten. "Ziele der Stadtführungen sind Geschichte bewahren, lebendig machen, Zusammenhänge aufzeigen und Leben gestalten", fasste Schick zusammen.

Habe die Städtepartnerschaftsarbeit in Europa zunächst unter dem Leitgedanken "Versöhnen nach den höchst schmerzlichen Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs" gestanden, so stehe heute das "Zusammenleben im gemeinsamen europäischen Haus" im Mittelpunkt. Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand seien ohne EU und die Städtepartnerschaften nicht vorstellbar. Schick versprach, dass die Führungen "Europäische Tierwelt im Wildpark" und "Den europäischen Partnerstädten Weilburgs auf der Spur" im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Abgesagte Stadtführungen werden nachgeholt

Werner Röhrig informierte über die EU-Programme, die es für Schulen gibt. Darunter ist das Erasmus-Programm. Auch vom Kreis gibt es das Leader-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums. "Das Programm dient der Strukturförderung des ländlichen Raums und wird finanziert aus dem 'Europäischen Landwirtschaftsfonds' für die Entwicklung des ländlichen Raums", sagte Röhrig.

In diesem Jahr hätte Ludwig von Beethoven seinen 250. Geburtstag gefeiert, deshalb habe die Musikschule das Projekt "Du bist Beethoven" gestartet, sagte Krähe. Annette Meisner von der Musikschule hat dazu ein Singspiel geschrieben, doch in Corona-Zeiten sei eine solche Aufführung nicht möglich. "Deshalb ist uns die rettende Idee gekommen, dass man das Singspiel als Film produzieren kann", sagte Krähe. Dazu nahmen Kinder und Jugendliche aus der Partnerstadt Kezmarok und aus Weilburg Stücke von Beethoven auf, die zusammengeschnitten wurden. Dazu gibt es die Ausstellung