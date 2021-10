Förderverein unterstützt Kreiskrankenhaus Weilburg mit 45 000 Euro

Der Förderverein des Kreiskrankenhauses Weilburg hat gewählt: (v. l.) Britta Löhr, Andreas Städtgen, Siegfried Jung, Hans-Peter Schick, Heinz Pfeiffer, Dr. Ruth Kittler, Dr. Michael Seng, Klaus Völker, Friedhelm Bender und Thomas Schulz. Foto: Förderverein Kreiskrankenhaus Weilburg

WEILBURG - 400 000 Euro hat der Förderverein des Kreiskrankenhauses Weilburg binnen 24 Jahren dem Krankenhaus für die Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2020/2021 waren es 45 000 Euro. Die Berichte des Vorsitzenden Hans-Peter Schick und des Schatzmeisters Klaus Völker sowie der Geschäftsführer Peter Schermuly und Thomas Schulz prägten die Hauptversammlung. Auch wurde der Vorstand neu gewählt und das neue Programm skizziert.

Die 45 000 Euro hat das Kreiskrankenhaus für den Ausbau der Notaufnahme, eine Neuanschaffung von Pflegestühlen, für neue Beschilderungen und ein Fahrzeug für die Krankenpflegeschule verwendet, so Schick und Völker in ihren Berichten. "Um den Kontakt zu den Mitgliedern und der Öffentlichkeit zu wahren, war uns die Herausgabe einer Extra-Ausgabe unserer Krankenhaus-Zeitung im Jahr 2020 wichtig", sagte Schick. "Einen besonderen Dank richte ich an das ganze Team des Kreiskrankenhauses für die herausragenden Leistungen in der Corona-Zeit - fürwahr nicht selbstverständlich." Einen hohen Stellenwert nahm in der Versammlung der Dank an den scheidenden Geschäftsführer Peter Schermuly ein: Seit 1999 wirkt Peter Schermuly in der verantwortlichen Position, in dieser Zeit ist die Zahl der Mitarbeiter um 249 auf 615 gestiegen. In bauliche Maßnahmen wurden 23 Millionen Euro investiert, davon 5,7 Millionen Euro aus Eigenmitteln des Krankenhauses. Die Schaffung der geriatrischen Station (2003), des Seniorenzentrums "Fellersborn" in Löhnberg (2009), des Fachärztezentrums (2012) und der Krankenpflegeschule im alten Weilburger Gymnasium (2016) sind Meilensteine der Krankenhausentwicklung in der Verantwortung von Peter Schermuly, aber auch die grundlegende Modernisierung des Hauses. "In den letzten gut 20 Jahren hat sich das Kreiskrankenhaus Weilburg einen glänzenden Ruf erworben", betonte Schick in seinen Dankesworten an Schermuly. "Peter Schermuly hat das Weilburger Krankenhaus gelebt, und dies oftmals rund um die Uhr. Er hat sich selbst nie geschont, er ging stets voran." Schick danke Schermuly auch für die stets gute Zusammenarbeit.

Guter Ruf über

Kreisgrenzen hinaus

Der neue Geschäftsführer, Thomas Schulz, stellte sich der Versammlung vor und betonte, "dass er ein sehr gut bestelltes Haus" übernehme. Gerade die Corona-Zeit habe die Bedeutung des Krankenhauses unterstrichen, denn es wurden Patienten nicht nur aus dem Kreisgebiet und der Region, sondern sogar aus Wiesbaden medizinisch und pflegerisch versorgt.

Die Bildung eines medizinischen Versorgungszentrums sei ein weiterer wichtiger Schritt für das Krankenhaus. Die Gewinnung von Fachkräften sei die große Herausforderung der kommenden Zeit, aber hier sei das Krankenhaus mit seiner eigenen Krankenpflegeschule in einer guten Position, so Schulz.