Mittwoch, 05.08.2020 - 19:00
3 min
Forstämter in Mittelhessen kämpfen gegen den Klimawandel an
Von Natascha Gross
Redakteurin Leben/Wissen
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WAS JEDER FÜR DEN ERHALT DES WALDES TUN KANN
Hunde im Wald anleinen - vor allem während der Brut- und Setzzeit, um die Tiere nicht zu stören.
Die Waldwege mit dem Auto nicht befahren und auf den Wegen bleiben, denn das Querfeldeinlaufen stört die Wildtiere.
Neu gepflanzte Kulturen nicht betreten.
Waldbrände vermeiden - und deshalb das Rauchverbot im Wald streng beachten. Auch das Grillen im Wald und in Waldnähe kann Waldbrände verursachen.
Müll nicht im Wald ablagern - die Entsorgung verursacht Kosten und "das Geld fehlt anschließend für Wiederaufforstungsmaßnahmen", sagt Wernecke.
Wasser sparen - denn in Dürrejahren werden die Reserven beansprucht. "Den Garten deshalb besser seltener und dann stärker gießen und Zisternen sowie Regentonnen nutzen", sagt Kampmann.
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