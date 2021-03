Frank Schmidt führt die SPD im Kreistag Limburg-Weilburg

Frank Schmidt. Foto: Peter Ehrlich

LIMBURG-WEILBURG - Der alte Fraktionschef der SPD im Kreistag Limburg-Weilburg ist auch der neue: Einstimmig haben die für die nächste Legislaturperiode ins Kreisparlament gewählten Genossen den Löhnberger Bürgermeister an ihre Spitze gewählt.

In der konstituierenden Sitzung der SPD-Fraktion am Donnerstag in der Sporthalle Merenberg hatte der Unterbezirksvorsitzende Tobias Eckert den Löhnberger Bürgermeister vorgeschlagen. Frank Schmidt bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und sagte: "Wir haben bisher Verantwortung im Landkreis mitgetragen und haben auch für die kommenden Jahre das Ziel mit zu gestalten. Deshalb war es vor der Wahl und ist nun nach der Wahl für uns wichtig, dass Jörg Sauer als Erster Kreisbeigeordneter seine tolle Arbeit in der Kreisspitze weiter leisten kann."

Danach wurde der bisherige Geschäftsführer Oliver Jung aus Merenberg ebenso einstimmig im Amt bestätigt. Alle weiteren Wahlen und übrigen Personalien sollen in einer der nächsten Sitzungen der SPD-Kreistagsfraktion festgelegt werden.