Die Frankfurter Straße ist aktuell voll gesperrt. Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - In Weilburg hat sich am späten Donnerstagnachmittag in der Frankfurter Straße auf Höhe der Wilhelm-Knapp-Schule ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen waren vier Fahrzeuge darin verwickelt. Offenbar ist mindestens ein Beteiligter verletzt worden.

Die Straße ist aktuell voll gesperrt.

Weitere Informationen folgen.