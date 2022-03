Frankreich ist zu Gast im Philippinum Weilburg

Referent Mathéo Chirat vom FranceMobil im Einsatz am Philippinum. Foto: Helena Tsironas

WEILBURG - Das FranceMobil war zu Gast am Gymnasium Philippinum in Weilburg. Die Schüler der Klassen 7e und 7f haben so ein echtes Stück Frankreich im Klassenraum erlebt. Lektor Mathéo Chirat vom Team FranceMobil sei von Mainz nach Weilburg gekommen, um ihnen auf spielerische Art die französische Sprache und Kultur ein Stückchen näherzubringen, teilt das Philippinum in einer Presseerklärung mit.

Im Gepäck gehabt habe Chirat neben aktivierenden Sprachspielen mit Würfel und Bildern auch französische Musik. Diese sei bei den Schülern besonders gut angekommen. "Am Ende der Animation war die Begeisterung groß, da alle ganz mühelos ihre Französischkenntnisse anwenden und erweitern konnten", schreibt Französischlehrerin Helena Tsironas. FranceMobil ist eine Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Institut Français. Junge Franzosen besuchen dabei verschiedene Schulen und Einrichtungen, um Jugendlichen die französische Kultur und Sprache zu vermitteln.