Frau greift Kind an und verletzt es

Eine Unbekannte hat in Weilburg ein Kind angegriffen und verletzt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwochabend in Weilburg ein Kind angegriffen und verletzt. Der 12-jährige Junge hielt sich in der Straße "Vorstadt", im Bereich des Landtores auf und wurde nach Angaben der Frau von einer Frau auf dem Gehweg attackiert.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Bei der Täterin soll es sich um eine Frau mit kräftiger Statur und rosa-lilafarbenen Haaren gehandelt haben. Zum Tatzeitpunkt trug sie viele Piercings. Die Frau, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, könnte sich durch eine Äußerung des Jungen provoziert gefühlt haben.

Polizei sucht nach

Zeugen für den Vorfall

Die Polizei in Weilburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Täterin oder dem Tatgeschehen machen können, sich unter Telefon 0 64 71-9 38 60 zu melden.