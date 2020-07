Frau überrascht Einbrecher

Jetzt teilen:

Weilburg-Odersbach (red). In der Nacht zum Dienstag hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Fallerwasen" in Odersbach Einbrecher überrascht. Die Unbekannten hatten nach Angaben der Polizei gegen 3.10 Uhr eine Terrassentür des Hauses aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Dabei wurde die Frau auf die Eindringlinge aufmerksam und konnte diese in die Flucht schlagen. Bei den Tätern soll es sich um zwei muskulöse Männer gehandelt haben, die etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Nach der Tat seien die Unbekannten zu Fuß in Richtung der Straße "Am Steinbühl" geflüchtet. Zeugen erreichen die Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31- 9 14 00.