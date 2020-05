Freibäder in Limburg-Weilburg bleiben über den Sommer geschlossen

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg haben aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen und Auflagen beschlossen, dass die meisten Freibäder in dieser Saison geschlossen bleiben werden.

Die Kommunen Limburg, Hadamar und Elz haben noch keine abschließende Entscheidung getroffen.

An heißen Tagen mehrere hundert Besucher

Dort soll die weitere Entwicklung der Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen abgewartet werden und eine Entscheidung, ob die Bäder komplett geschlossen bleiben oder im weiteren Verlauf des Sommers öffnen, später getroffen werden.

Hintergrund der Entscheidung in zahlreichen Kommunen, die Bäder nicht zu öffnen, ist das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August. An besonders heißen Sommertagen kommen schnell mehrere hundert oder auch tausend Gäste in einem Bad zusammen, heißt es seitens der Rathauschefs. Es scheine unrealistisch, so teilen die Kommunen mit, dass so die Hygieneanforderungen an Abstand und Mundschutz eingehalten werden können. Die Entscheidungen seien nicht leicht gefallen, heißt es. Folgende Freibäder bleiben in der Saison 2020 geschlossen:

W Freizeit- und Erholungsbad in Bad Camberg

W Freibad in Weilmünster,

W Freibad in Wolfenhausen

W Freibad in Bermbach

W Freibad in Odersbach

W Freibad in Frickhofen

W Freibad in Weinbach

W Freibad in Niederselters

W Freibad in Dauborn

W Freibad in Kirberg (hier wurde bereits vor der Corona-Pandemie beschlossen, das Freibad aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit geschlossen zu lassen).