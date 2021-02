Freizeittipps für Kinder gegen Langeweile im Corona-Alltag

Der Lockdown dauert an, deshalb geben Jugendpflegerinnen und Kitas Tipps für Frezeitbeschäftigungen mit Kindern. Foto: Diana Drubig

WEILBURG - Die meisten Bücher sind vorgelesen, viele Basteltipps ausprobiert, doch die Zeit der Kontaktbeschränkungen zieht sich hin. Damit in Familien keine Langeweile aufkommt, geben an dieser Stelle Pädagoginnen, Erzieherinnen, Jugendpfleger und Vereine Tipps für Kinder jeden Alters, die sie so bestimmt noch nicht ausprobiert haben. Wir stellen wöchentlich sieben Aktivitäten vor - für jeden Tag der Woche eine.

Tipp 1: Ein winterlicher Baum aus der Kita Kuckucksnest in Kirschhofen:

Für diesen Baum braucht ihr einfach nur ein Blatt. Malt einen Baum darauf, der euch gut gefällt oder schneidet einen aus und klebt ihn auf das Blatt. Dann noch für die winterliche Jahreszeit den Schnee aus Watte draufkleben. Fertig.

Tipp 2: Ein Lockdown-Tagebuch im Videoformat von Cornelia Döring, Jugendpflegerin aus Villmar:

Seit fast einem Jahr hat sich das Leben, gerade für Jugendliche, während der Einschränkungen sehr verändert. Langeweile macht sich breit, schlechte Laune und die Decke fällt einem auf den Kopf. Früher schrieb man noch Tagebücher, um sich alles von der Seele zu schreiben, aber heute haben wir andere Möglichkeiten, um unseren Lockdown-Alltag festzuhalten.

Wie das funktioniert?

Ganz einfach: Dreht einen Tagebuch-Film über einen selbstbestimmten Zeitraum, entweder alleine, auf Distanz mit Freunden oder mit eurer Familie. Schnappt euch euer Handy oder eine Kamera, schaltet die Videofunktion ein, haltet euren Alltag fest und reflektiert dabei eure Gefühle und Gedanken.

Vielleicht helfen euch folgende Fragen dabei: Was war heute wichtig? Was war dein persönliches Highlight oder was hat dich heute runtergezogen? Was ist heute passiert? Was hast du heute gemacht? Was hat dich heute beschäftigt?

Damit euer Video vielfältig und kreativ wird, könnt ihr zu den Selbstinterviews eure Umgebung filmen (Blick aus dem Fenster, Orte oder aus eurer Sicht, interessante beziehungsweise schöne Sachen) oder baut zwischendrin Musik ein.

Am Ende eurer festgelegten Zeit schneidet ihr alle täglichen Mini-Videos zu einem großen Diary zusammen. Dies geht auch gut mit Freunden: Jeder macht ein Video von etwa drei Minuten am Tag und alle Videos der Freunde werden im Anschluss zusammengeschnitten.

So habt ihr in dieser außergewöhnlichen Zeit ein ebenso außergewöhnliches Diary.

Tipp 3: Stockmännchen basteln von Katja Hirmer, Waldpädagogin und Erzieherin in der evangelischen Kita Weinbach:

Eine Idee, die sich für Fasching eignet: Die Kinder vertreiben den Winter mit lustigen Stockmännchen, auch Waldgeister genannt. Dafür einfach im Wald verschieden große Astgabeln sammeln, diese bunt anmalen und aus Wollresten oder Papierstreifen Haare ankleben.

Tipp 4: Ein Schloss und Spiele mit Steinen von Kerstin Adams. Sie leitet den Arbeitskreis Naturpädagogik für die katholische Familienbildung Hadamar

Ein Schloss für die Wasserfee und den Bachtroll.

Baut aus Steinen und Naturmaterial ein Schloss für die Wasserfee und den Bachtroll im Bach. Wer baut das höchste Schloss? Welches hat die meisten Türme?

Hoch hinaus!

Sammelt viele flache Steine und baut einen Turm. Welcher fällt zuerst um? Wer baut den höchsten "Wolkenkratzer"?

Bist du mein Stein?

Es werden unterschiedliche Steine gesammelt. Ein Mitspieler schließt die Augen und der andere sucht aus allen Steinen einen aus. Diesen legt er dem Mitspieler in die Hand. Der Mitspieler tastet nun mit geschlossenen Augen und versucht, sich so viel Merkmale wie möglich einzuprägen. Dann wird der Stein in die Mitte gelegt, der Mitspieler öffnet die Augen und versucht, den Stein anhand der ertasteten Merkmale wiederzufinden.

Tipp 5: Einen Schneemann basteln aus der Kita Weyer:

Der Schnee fehlt, Schneemänner sind aber noch immer hübsch anzuschauen. Dafür braucht ihr Klorolle, weiße Farbe und Pinsel, Wackelauge, orange Wolle oder Pfeiffenputzer oder Filz als Nase, einen schwarzen Stift, einige kleine Stöckchen, Kleber.

Zuerst kannst du bei einem Spaziergang kleine Stöckchen suchen. Diese werden später die Arme und die Haare des Schneemanns.

Malt die Klorolle mit weißer Farbe an. Gut trocknen lassen.

Dann klebt ihr die Wackelaugen und die orangene Nase auf den Schneemann und malt ihm einen Mund und Knöpfe. Die Stöckchen für die Haare klebt ihr von innen in die Klorolle, oben an den Kopf.

Hilfe von Mama oder Papa: Sie sollen euch an den Seiten jeweils ein passendes Loch fÜr die Armstöcke stechen, um die Stöckchen als Arme zu befestigen.

Tipp 6: Actionbound von Sarah Schlicht, Leiterin des Familienbüros Mengerskirchens:

Für die größeren Kinder, die bereits erste Erfahrungen mit einem (eigenen) Smartphone machen, eignet sich die kostenlose App "Actionbound".

Actionbound ist eine App, mit der man Schnitzeljagden und Rallyes planen kann. Dabei erstellt man den sogenannten "Bound" Über www.actionbound.de am Computer, wofür ein Account notwendig ist. Über das Smartphone kann man dann auf den Bound zugreifen und ihn mit Hilfe des Geräts ablaufen. Dabei können an unterschiedlichen Stationen auch Fragen und Aufgaben gestellt werden. Wer keinen eigenen Bound erstellen möchte, kann bereits vorhandene Bounds ablaufen, allerdings sind nicht in jeder Gemeinde Bounds zu finden. Die App kann von Einzelpersonen, aber auch von Gruppen genutzt werden. Kreativität, strukturiertes Denken und Medienkompetenz werden durch dieses digitale und interaktive Angebot gefördert.

Tipp 7: Handpinguin aus der Kita Kubach:

Ihr braucht: einen schwarzen Karton, zwei runde Wattepads, einen weißen Buntstift, ein orangenes Blatt, vier Wackelaugen, Schere, Klebestift

Legt eure Hand geöffnet auf den schwarzen Tonkarton und umrandet sie mit dem Buntstift. Schneidet eure aufgemalte Hand aus, klebt auf jede Handseite ein Wattepad als Bauch auf. Malt zwei Rautenformen als Schnabel auf das orangene Papier, ausschneiden und in der Mitte falten (Ecke auf Ecke), jeweils an beide Seiten über das Wattepad festkleben. Zum Schluss klebt ihr die Wackelaugen auf. Fertig ist euer Pinguin.