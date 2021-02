Früh am Morgen

Jetzt teilen:

Am Morgen noch eisig kalt, teilweise bei Temperaturen unter null Grad, kündigt sich mit eindrucksvollem Sonnenaufgang aber bereits ein neuer Frühlingstag mit viel Sonnenschein an. Noch zaubern Nebel und eisige Temperaturen zauberhafte Landschaften und überziehen die Felder und Wiesen weiß. Wer früh genug aufsteht, kann wie Christoph Weber dieses, für die ersten Frühlingstage typische, Naturschauspiel erleben. Er hat sich am Wochenende oberhalb von Waldhausen auf Fototour begeben. Auf seinem Instagram-Account zeigt Weber übrigens mit noch mehr seiner Fotografien, wie eindrucksvoll die Natur vor der eigenen Haustür manchmal sein kann. Foto: Christoph Weber