Für den Umweltpreis bewerben

Der Landkreis Limburg-Weilburg lobt einen Umweltpreis aus, beispielsweise auch für Projekte, die zum Klimaschutz beitragen. Symbolfoto: Animaflora PicsStock/stock.ado

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg verleiht alle zwei Jahre den "Umweltpreis des Landkreises Limburg-Weilburg - jetzt für die Zukunft!", mit dem besondere Leistungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Klimaschutzes honoriert werden. Die Bewerbung 2021 läuft.

Viele Menschen beschäftigen sich bereits in Vereinen, Initiativen oder privat mit dem Thema Klima- und Umweltschutz. Es gibt einige gute Ideen, wie man Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Verhalten in den Alltag integrieren kann. Diese Ideen und die Menschen dahinter sollen mit dem Umweltpreis eine Wertschätzung und Anerkennung erhalten. Mit der Veröffentlichung ihrer Projekte sollen andere motiviert werden, ebenfalls kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen, um langfristig eine grundsätzliche Bewusstseins- und Verhaltensänderung im Umgang mit der Umwelt zu erreichen.

Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 6000 Euro zur Verfügung, wobei auf den ersten Preis 3000 Euro entfallen. Grundsätzlich erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen Anerkennungspreis. Der Umweltpreis wird durch den Kreisausschuss im Rahmen einer Feierstunde oder eines Umweltfestes verliehen. Vor diesem Hintergrund ermuntern Landrat Michael Köberle und Jörg Sauer, der Erste Kreisbeigeordnete, zur Teilnahme bis Donnerstag, 30. September.

Freiwillige und uneigennützige Maßnahmen

Bewerber können Einzelpersonen, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften, Institutionen und juristische Personen sein, die ihren Sitz oder Wohnsitz im Landkreis Limburg-Weilburg haben und deren Projekt sich auf Flächen oder Objekte im Landkreis Limburg-Weilburg bezieht. Berücksichtigt werden bei der Preisvergabe Maßnahmen und Aktivitäten, die freiwillig und uneigennützig erbracht werden. Leistungen in Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder in Ausübung beruflicher oder gewerbsmäßiger Zwecke werden nicht prämiert.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.landkreis-limburg-weilburg.de/ umweltpreis erhältlich. Bewerbungen können per E-Mail an umweltpreis@limburg-weilburg.de oder in Papierform an das Büro des Ersten Kreisbeigeordneten, Schiede 43, 65549 Limburg gerichtet werden.