Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Freitag, 07.08.2020 - 10:32
3 min

Für einen Tag Indianer sein

Wie lebten die Indianer? Zehn Jungen und Mädchen probieren das im Tiergarten Weilburg für einen Tag selbst aus.

Von Sabine Gorenflo
Pfeile schießen will gelernt sein. Die Waldpädagoginnen Natalie Zinke (Mitte) und Jennifer Fiedler erklären, wie es funktioniert. Foto: Sabine Gorenflo

Pfeile schießen will gelernt sein. Die Waldpädagoginnen Natalie Zinke (Mitte) und Jennifer Fiedler erklären, wie es funktioniert. Foto: Sabine Gorenflo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IWGRWIHxptYFN8Lw5KEHyZDyIFEl4tCP9vCvWOqJLtMTIhVSAjqKWyovOxMKVtI2SfMTyhMTyuozIlVvO3qKAyoUEyovOuoFOAnKE0q29wnPO6MJuhVR3QcTEwnTIhVUIhMPOXqJ5aMJ4tqJ0tMJyhMFOeoTIcozHtFT9frzwQiUE0MF4tH2yyVUElqJqyovOTqJAbp3AwnUsQcT56MFjtEzIxMKWhVUIhMPObnJIfqTIhVUAyoTWmqPOaMJWup3EyoUEyVSOzMJyfMFO1ozDtDz9aMJ4tnJ4tMTIhVRwQcT5xMJ4hVREcMFOTMKWcMJ5mpTyyoTHtnJ0tITyypzqupaEyovOKMJyfLaIlMlOmnJ5xVTS1L2ttnJ4tD29lo25uYIcynKEyovOmMJulVTWyoTyyLaDh
ET9wnPOmqTS0qPOxMKVtoz9loJSfMKW3MJymMFNkAFOvnKZtZwNtITIcoT5ynT1ypvOmnJ5xVTygVR1ioJIhqPOhqKVtrzIbovOYnJ5xMKVtMKWfLKIvqP4tDKIwnPOxLKZtLzIfnJIvqTHtH3EiL2gvpz90YFO1ozDtI8B8paA0L2uyozqlnJkfMJ4toKImp3EyVTS1p2MuoTkyov4tETSmVUEuqPOxMJ0tH3Ouj58tLJWypvOeMJyhMJ4tDJWvpaIwnPjtnJ0tE2IaMJ50MJyfYvORnJHtF2yhMTIlVUqupzIhVUEiqTSfVTWyM2Icp3EypaDh
VxMypzyyoaAjnJIfMFOxnKWyn3DtMZB8pzMyovO3nKVtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtozywnUDtLJ5vnJI0MJ4fVTEyp3qyM2IhVTqcLaDtMKZtH29hMTIlpUWiM3WuoJ1yVT1cqPOaLJ56VTgfMJyhMJ4tE3W1pUOyovjtq28tq2ylVT51pvO6MJuhVRgcozEypvOjpz8tITSaVT5ynT1yovVfVUAuM3DtI2SfMUQQcTEuM29anJ4tGzS0LJkcMFOnnJ5eMF4tH29hp3Dtq8BxpzIhVTImVTWynFOxMJ4tEzIlnJIhp3OcMJkyovOcovOxMKVtHzIaMJjtqJ0tMTyyVQR1VRgcozEypvOjpz8tITSaYPOuLzIlVTEuplOgj7kmp2HtnzI0raDtLJkfMKZtMJyhVTWcp3AwnTIhVTShMTIlplOaMKWyM2IfqPO3MKWxMJ4hVSc1VRWyM2yhovObLJWyovOmnJAbVTEcMFOYnJ5xMKVtMKWmqPOynJ5gLJjtnJ4tFJ5xnJShMKVtqzIlq2ShMTIfqPjtF29jMaAwnT11L2ftM2IvLKA0MJk0YPOPj7MaMJ4tM2IvLKI0YPODMzIcoTHtM2ImL2uhnKE6qP4tIJ5xVTS1L2ttMJyhMJ4tH2AbLJ1uozIhVTquLvOypl4tETIlVTuuqUEyVUc1p8BxqUcfnJAbVTIcozHtEaIwnUAzMJkfopB8qUcyVTS1MvOxMJ0tF29jMv4tVyAwnT5yoTkypvOTqJAbplVtnTSvMJ4tMTyyVRgcozEypvOxLJ5hVTS1L2ttpTSmp2IhMPOcnUWyovOGqTSgoFOaMJ5uoz50YvOJnJIfMFOWozEcLJ5ypaA0j6EgoJHtM2kuqJW0MJ4fVTIlMaIbpzIhVTEcMFOXqJ5aMJ4tqJ5xVR3QcTEwnTIhYPO2o24tMJyhMKVtLzImqTygoKEyovOHnJIlLKW0VTSvraImqTSgoJIhYvORnJImMFOHnJIlLKW0VUq1pzEyVUc1oFOlMJkcM2aQgaAyovOGrJ1vo2jfVUc1oFOHo3EyoFjtMTIgVT1uovQQiTWypz5uqZB8pzkcL2uyVRglj6EzqTHtraImpUWuL2thVPWKMJ5hVTEuplOHnJIlVUWyp3Oyn3E2o2kfVTWynTShMTIfqPO3qKWxMFjtp28tM2kuqJWyovOxnJHtFJ5xnJShMKVfVZB8LzIlqUWuM2IhVUAcL2ttp2IcozHtF3YQcTM0MFOuqJAbVTS1MvOxMJ4tGJIhp2AbMJ4vYPOypzmQcUI0MKW0VSccozgyYvORMJ0tEaIwnUZtq3IlMTHtH2AboZBxqJHfVRShpTSmp3IhM3A2MKWgj7MaMJ4tqJ5xVRkcp3DtozSwnTqyp2SaqP4tEKVtq2SlVUc1M2kynJAbVRwQiUEypvOxMKVtH2ywnTIlnTIcqPO1ozDtMTIlVRMuoJyfnJHhVRS1MvOxMKVtLJ5xMKWyovOGMJy0MFOmqTShMTIhVTygVT5yM2S0nKMyovOGnJ5hVScypaA0j7MlqJ5aVUIhMPOTqKWwnUDh
Fotos
Pfeile schießen will gelernt sein. Die Waldpädagoginnen Natalie Zinke (Mitte) und Jennifer Fiedler erklären, wie es funktioniert. Foto: Sabine Gorenflo

Pfeile schießen will gelernt sein. Die Waldpädagoginnen Natalie Zinke (Mitte) und Jennifer Fiedler erklären, wie es funktioniert. Foto: Sabine Gorenflo

Leon (links) wird zum Schamanen "Wilder Fuchs" und Mick verwandelt sich im Tiergarten Weilburg für einen Tag in"Schneller Falke". Foto: Sabine Gorenflo

Leon (links) wird zum Schamanen "Wilder Fuchs" und Mick verwandelt sich im Tiergarten Weilburg für einen Tag in"Schneller Falke". Foto: Sabine Gorenflo

2
ETyyVRgcozEypvOypzM1nUWyovO6qJEyoFOKnKAmMJ5mq2IlqTImVZB8LzIlVTEcMFOFnKE1LJkyVTEypvOWozEcLJ5ypvO1ozDtq2yyVUqcL2u0nJptMfB8pvOmnJHtMTyyVRWcp29hplO3LKWyov4tEJyhVSWcqUIuoPO3LKVtMTIlVRSxoTIlqTShrvjtMTIlVToQiUVtMzSmqPOuoTkyVRyhMTyuozIlVTIcozHtDKW0VTuynJkcM2ImVSqupUOyoaEcMKVtq2SlYvOCMTIlVTEypvOPj6ElMJ50LJ56YPOynJ4tHzy0qJSfVTEypvOGnJ91rUA0j6EgoJHfVTEypvO6qKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVTS1MvOxnJHtFzSaMPOhLJAbVTEyoFOUpzy6rzk5VTEcMJ50MF4tEfB8pvOxnJHtoz9lMTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVRyhMTyuozIlqfB2oTgypvO3LKVtMTSmVRWcp29hVTyhVTMlj7kbMKWyovOnMJy0MJ4toJIbpvOuoUZtoaIlVR5unUW1ozqmpKIyoTkyYvNvI2yyVTEcMFOgMJymqTIhVR5uqUIlqfB2oTgypvOhqKE6qTIhVTS1L2ttMTyyVRyhMTyuozIlVTEuplOypzkyM3EyVRWcp29hYPOxLKZtp2IcovOZMJWyovOaMJkup3AyovObLKDfVUAiVUMioTkmqZBxozEcMlO3nJHtopB2M2kcL2tvYPOypaeQcTufqTHtJzyhn2HhVREypvOGL2wQcTEyoPOxMKZtDfB8MzMyoUZtMTyyoaEyVUMipvOuoTkyoFOuoUZtF8B8L2uyoaI0MJ5mnJjfVSEyoTkypvjtH2AbLJkyovO1ozDtLKIwnPOGL2wQiUAmMJkhVTIhqUA0LJ5xMJ4tMTSlLKImYvOFnKOjMJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htq3IlMTIhVToQiUVtIT9gLJuuq2gmVTWyoaI0raDfVTS1L2ttMTyyVRwQgaWhMKVtMTImVRWcp29hplO3qKWxMJ4tqzyyoUAynKEcMlO2MKW3MJ5xMKDh
H29hMTIlpUWiM3WuoJ0tCTWlVP8+qJ0tMJyhMJ4tITSaVTIlM8Bxoac0
DzI2o3VtMJyhMFOFqJ5xMFOxqKWwnPOxMJ4tITyypaOupzftM2IxpzIbqPO3qKWxMFjtq2SlVTucoaEypvOxMKVtFZB8qUEyVTEuplOPo2qyoaAwnTyyj59yovOuozqyp2SaqPjtj7kvMKW3LJAbqPO2o24tFzIhozyzMKVtEzyyMTkypvjtHUWun3Ecn2ShqTyhVTyhVTEypvOKLJkxpZBxMTSao2qcnl4=
EfB8pvOxLKZtH29hMTIlpUWiM3WuoJ0tq2SlMJ4tqzyypvOHLJqyVTShM2ImMKE6qP4tI2IcoPOxMKVtDJ5xpzShMlOvMJxtMJyhMKVtLJ5xMKWyovOUpaIjpTHfVTEyovNvI2yfMUOupzftETI0MJg0nKMyovVfVUAiVTqlo8BsVTqyq2ImMJ4tp2IcYPObLJWyVT1uovOxLKZtHUWiM3WuoJ0tqJ0tMJyhMJ4tITSaVTIlM8Bxoac0YPOmo2Eup3ZtLJ4tMfB8ozLtITSaMJ4tAGNtHTmQcUE6MFOuozqyLz90MJ4tq2IlMTIhVTgioz50MJ4h
DJ0tGJ9hqTSaVTquLvOyplNvETyyVRgiozMypzIhrvOxMKVtI8B2oTMyVv4tETSvMJxtM2yhMlOyplO1oFOynJ5yovOKo2kzYPOxMKVtp2ywnPO2o24tH2yvnKWcMJ4tLKIzVTEyovOKMJptozSwnPOKMJyfLaIlMlOgLJAbqTHfVUIgVTShVTEypvOYo25zMKWyoabtMTIlVSsQgzkzMFO0MJyfraIhMJugMJ4hVRucMKVtq3IlMTHtLzIlLKEmL2ufLJq0YPO3nJHtoJShVTEyovOKj7MfMzIhVTyhVTEypvOaLJ56MJ4tI2IfqPObMJkzMJ4tn8B2oz5yYPO1oFOmnJHtraHtp2Abj7k0rzIhYvOnqJEyoFOmo2kfqTHtMKZtoz9wnT1uoUZtoJy0VTEyovNvI2yfMUOupzftETI0MJg0nKMyovVfVTS1MvOGpUIlMJ5mqJAbMFOcoFOHnJIlpTSlnlOaMJuyov4tDJ4tMJyhMJ0tITSaVUA1L2uyovOxnJHtVyqcoTEbMKuyovVtF3YQcUI0MKVfVUElo2AeozIhVUAcMFO1ozDtLzyhMTIhVPWVMKuyozWyp2IhVv4=
GJS0nTyfMTRfVT5yqJ4tFzSbpzHfVTS1plOIp2yhM2IhYPO3LKVtp2Abo24tLzIcVTEypvNvF29hMzIlMJ56VTEypvOKj7MfMzHvVTEuLzIcYPOuLzIlVUAioaA0VT5iL2ttLzIcVTgynJ5yovOTMKWcMJ5mpTyyoTIhYvORMJ4tI2yfMUOupzftnTS0VUAcMFOuoTkypzEcozqmVUAwnT9hVT9zqPOvMKA1L2u0YvNvFJAbVToQiTufMFOgnJAbVUc3LKVtozywnUDtq2yyVTIcovOWozEcLJ5ypvjtLJWypvOyplOgLJAbqPOGpTUQaljtnTyypvO6qFOvLKA0MJkhVUIhMPjtraHtp2AbnJKQa2IhVUIhMPOxMJ4tI8B2oTMyovO6qFObMJkzMJ4fVUIhMPOgMJyhMFOGL2u3MKA0MKVtM2IbqPOvLJkxVUc1VTEyovOVMKuyovVfVTIlrfBxnTk0MFOxnJHtGzI1ozeQcTulnJqyYt==
GTIlozIhYPO3nJHtoJShVQkvpvNiCzEyovOKj7MfMzIhVTuyoTMyovOeLJ5h
GTIiovjtMTIlVSAwnTSgLJ5yYPOuL2u0VRcunUWyYPOuqKZtG2MzMJ5vLJAbYPO3LKVtMJWyozMuoTkmVTWynFOxMKVtVxgiozMypzIhrvOxMKVtI8B2oTMyVvOmL2uiovOgnKDtMTSvMJxhVPWAnKVtM2Izj6EfoUDtMKZtnTyypvOmMJulVvjtp2SaqPOxMKVtDJAbqTeQcTulnJqyYPOxMKVtLKIwnPOmL2uiovO3MJaQaljtMTSmplOynJ4tH2AbLJ1uozHtn3WuozgyVUIhMPO2MKWfMKE6qTHtFJ5xnJShMKVtq2yyMTIlVTqyp3IhMPOgLJAbqP4tDKIwnPOxLKZtDz9aMJ5mL2ucMpBsMJ4tn2SgVTWynFOxMJ4tFaIhM2IhVUIhMPOAj6ExL2uyovOaqKDtLJ4h
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben