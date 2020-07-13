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Montag, 13.07.2020 - 09:06
2 min

Ganz Odersbach soll Flohmarkt werden

Erstmals soll es in Odersbach einen Dorfflohmarkt geben. Und jeder kann mitmachen. Das Projekt hat der Ortsbeirat angestoßen.

In Odersbach soll es einen ortsweiten Flohmarkt geben. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 31. Juli anmelden. Symbolbild: Adobestock

In Odersbach soll es einen ortsweiten Flohmarkt geben. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 31. Juli anmelden. Symbolbild: Adobestock

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