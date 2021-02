Gartenfreude mit anderen teilen

Im vergangenen Jahr haben Besucher der Aktion "Offene Gärten" auch die Blütenvielfalt im Weilburger Stadtteil Kirschhofen bestaunen können. Foto: Dorothee Henche

Weilburg/Weilmünster/ Weilrod/Grävenwiesbach (red). Eis, Schnee und gefrorener Böden beherrschen in diesen Tagen Gärten und Landschaft. Aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt und damit auch wieder die Zeit für Gartenarbeit und Gartengenuss. Und manch ein Gartenbesitzer möchte die Freude am eigenen Garten teilen. Das soll auch in diesem Jahr wieder an zwei Sonntagen möglich sein.

Von Staudengarten bis Insektenparadies

Für den 30. Mai und 20. Juni ist die nächste Aktion "Offene Gärten" im Bereich von Schmitten, Weilrod, im Weiltal bis nach Weilburg, Grävenwiesbach, Waldems, Idstein und Bad Camberg geplant. Hierzu lädt das Organisationsteam um Edith Gottwald, Rosi Fischer-Gudszus und Jürgen Fischer ein.

Ob bunter Staudengarten, gepflegtes Rosenparadies, asiatisch beeinflusster Formgarten, Obst- und Gemüsegarten oder wildes Insektenrefugium, bei den offenen Gärten ist jeder Gartenstil willkommen. "Wichtig ist uns, dass für die teilnehmenden Gärten nicht der Anspruch der Perfektion gilt: Wir wollen lebendige Gärten zeigen, individuelle Gestaltungen und Gärten, in denen Menschen leben", beschreibt Edith Gottwald die Idee hinter der Veranstaltung. Sie würde sich insbesondere auch über neue Teilnehmergärten freuen.

Das Anmeldeformular für die Termine in diesem Jahr ist auf der Internetseite unter www.weiltalgaerten.de zum herunterladen eingestellt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es aber auch telefonisch unter 0 61 26 - 98 91 87 bei Edith Gottwald. Der Anmeldeschluss ist am Montag, 1. März 2021.