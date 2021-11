Gartenhütte steht in Flammen

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am frühen Samstagmorgen ist eine Gartenhütte in Weilburg abgebrannt. Gegen 3.31 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Bereich der katholischen Kirche in der Frankfurter Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr Weilburg konnte festgestellt werden, dass eine Gartenhütte im Bereich unter der Kapelle im Vollbrand stand. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Ursache für das Feuer bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.