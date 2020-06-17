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Mittwoch, 17.06.2020 - 14:31
3 min

Gartentüren öffnen sich im Weiltal und auch in Weilburger Stadtteil Kirschhofen

Vom blühenden Bauerngarten über kleine Weinberge bis zum Biotop: Die Aktion "Offene Gärten im Oberen Weiltal" bietet vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Gartenfreunde.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Der Garten von Angelika und Hartmut Orendi in Kirschhofen ist ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden und Obstbäumen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Er kann am Sonntag besichtigt werden. . Foto: Dorothee Henche

Der Garten von Angelika und Hartmut Orendi in Kirschhofen ist ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden und Obstbäumen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Er kann am Sonntag besichtigt werden. . Foto: Dorothee Henche

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Fotos
Der Garten von Angelika und Hartmut Orendi in Kirschhofen ist ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden und Obstbäumen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Er kann am Sonntag besichtigt werden. . Foto: Dorothee Henche

Der Garten von Angelika und Hartmut Orendi in Kirschhofen ist ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden und Obstbäumen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Er kann am Sonntag besichtigt werden. . Foto: Dorothee Henche

Idyllisch fügt sich das Biotop in den Garten ein, die Seerosen sind zu dieser Jahreszeit ein Blickfang. Foto: Dorothee Henche

Idyllisch fügt sich das Biotop in den Garten ein, die Seerosen sind zu dieser Jahreszeit ein Blickfang. Foto: Dorothee Henche

In ihrem Garten in Kirschhofen haben Angelika und Hartmut Orendi ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden, Obstbäumen geschaffen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Foto: Dorothee Henche

In ihrem Garten in Kirschhofen haben Angelika und Hartmut Orendi ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden, Obstbäumen geschaffen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Foto: Dorothee Henche

In der großen Kräuterspirale zupft Angelika Orendi an den Kräutern. Foto: Dorothee Henche

In der großen Kräuterspirale zupft Angelika Orendi an den Kräutern. Foto: Dorothee Henche

In ihrem Garten in Kirschhofen haben Angelika und Hartmut Orendi ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden, Obstbäumen geschaffen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Foto: Dorothee Henche

In ihrem Garten in Kirschhofen haben Angelika und Hartmut Orendi ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden, Obstbäumen geschaffen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Foto: Dorothee Henche

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EINTRITTSKARTEN

Die Eintrittskarte für die Aktion "Offene Gärten im Oberen Weiltal und Umgebung" kostet fünf Euro pro PersonKinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Die Eintrittskarte berechtigt zum Besuch aller teilnehmenden Gärten, deren genaue Adressen auf der Eintrittskarte angegeben sind. An der Aktion nehmen insgesamt zwölf Gärten in Schmitten, Weilrod, Waldems, Bad Camberg, Glashütten und Grävenwiesbach teil. Die Überschüsse aus den Eintrittsgeldern fließen in Naturschutzprojekte. Nähere Infos gibt es unter www.weiltalgaerten.de

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