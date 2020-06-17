Mittwoch, 17.06.2020 - 14:31
3 min
Gartentüren öffnen sich im Weiltal und auch in Weilburger Stadtteil Kirschhofen
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
CTV+I2IcoTW1pzpgF2ylp2AbnT9zMJ4hCP9vCvOWoFOPLKIypz5aLKW0MJ4tLzmQiTuyovOfMKIwnUEyozDtM2IfLzIlVR1inT4tqJ5xVTkcoTSzLKWvMJ5yVRSeMJkynF4tE3YQiT5yVR9up2IhVT1cqPOTLKWhVUIhMPOTqJ5enJIhVTyhVTSfoTIhVSMupzyuqTyiozIhVUAyqUcyovOipUEcp2AbMFOOn3cyoaEyYvOWoFOPnJ90o3NtoTI1L2u0MJ4tH2Iypz9mMJ4tnJ4tn3YQcTM0nJqyoFODnJ5eYvOOovOxMJ4tG2WmqTYQcUIgMJ4tnZBxozqyovOhnJAbqPOhqKVtMKWmqTHtEaYQiTAbqTHfVUAiozEypz4tLKIwnPOToTSmL2uyovOgnKDtDzImL2ulnJM0qJ5aYvOWoFOUMJ3QiUAyM2SlqTIhVUAwnTmQcT5aMJkhVUAcL2ttMTyyVSA0LJ5aMJ5vo2uhMJ4tnJ4tMTyyVRwQgzuyYvOIozDtnJ4tMJyhMKVtM3Wij59yovOYpfBxqKEypaAjnKWuoTHtq2SwnUAyovOxnJHtpTSmp2IhMTIhVSc1qTS0MJ4tMfB8pvOxLKZtE2Igj7kmMF4tDKIzVTMup3DtZmNjZPOEqJSxpzS0oJI0MKWhVTuuLzIhVRShM2IfnJguVUIhMPOVLKW0oKI0VR9lMJ5xnFOuqKZtF2ylp2AbnT9zMJ4tp2ywnPOynJ4tq2SbpzImVRqupaEyoaOupzSxnJImVTqyp2AbLJMzMJ4h
JaIgVRSeqTyioaA0LJptVx9zMzIhMFOUj6ElqTIhVTygVR9vMKWyovOKMJyfqTSfVUIhMPOIoJqyLaIhMlVtoTSxMJ4tp2yyVTSgVSAioz50LJpfVQVkYvOXqJ5cYPOcoaEypzImp2yypaEyVRWyp3IwnTIlVTIcovjtnJulVTqlj7khMKZtI29boaccoJ1ypvO6qFOvMKA1L2uyovO1ozDtMTyyVUMcMJkyovO2MKWmL2ucMJEyozIhVSAwnZB2ozuynKEyovOcnUWyplOULKW0MJ5mVUc1VTIhqTEyL2gyov4=
H2IcqPOgnKE0oTIlq2IcoTHtAGNtFzSbpzIhVUqcMT1yovOmnJAbVTEcMFOSnTIfMKI0MFOcnUWyoFOhLJuyVTEypvOZLJuhVTqyoTIaMJ5yovOUpaIhMUA0j7kwnl4tVyqcpvOmnJ5xVTWynJEyVUAynUVtozS0qKW2MKWvqJ5xMJ4vYPOmLJq0VRuupaEgqKDtG3WyozEcYPOxMKVtLKImVRgcpaAwnTuiMzIhVUA0LJ1gqP4tH2Abo24tp2IcovOUpz/Qa3MuqTIlVTuuqUEyVTS1MvOxMJ0tE2Ifj6EhMTHtMJyhMFOKnJImMFOgnKDtG2WmqTYQcUIgMJ4tqJ5xVTIcozIhVR51qUcaLKW0MJ4hVRShM2IfnJguVR9lMJ5xnFjtMTyyVTS1plOZLJygLzSwnPOmqTSgoKDfVTuuqPOvMKWynKEmVTSfplOYnJ5xVTybpzHtGTyyLzHtraIlVR5uqUIlVTIhqTEyL2g0YvNvIz9gVSAjLKccMKWaLJ5aVTWcovOcL2ttozyyVT9bozHtMJyhMJ4tH3ElLKKQalOPoUIgMJ4tnTIcoJqyn29goJIhYPOxnJHtnJAbVTS1MvOxMKVtI2yyp2HtM2IjMzmQiTAeqPObLJWyVvjtp2SaqPOmnJHh
GzSwnPOxMKVtFT9wnUcynKDtLzIeLJ0tp2yyVTyhVRgcpaAwnTuiMzIhVTybpzIhVTIcM2IhMJ4tE2SlqTIhYvNvFJAbVUqioTk0MFOmMJkvp3DtMJ50p2AbMJyxMJ4fVUquplOcL2ttLJ5jMzkuoacyYPO1ozDtoJIcozHtFJEyMJ4tqzIlq2yln2kcL2uyovVfVTIlrfBxnTk0VUAcMF4tFzIxMKZtFzSbpvObLKDtp2yyVTIcozHtozI1MFOWMTIyVUIgM2ImMKE6qP4tVxEypvOULKW0MJ4tnKA0VT1cqPOgnKVtM2I3LJAbp2IhVvjtp2SaqPOmnJHh
EJyhMFOZnJIvoTyhM3AvoUIgMFOiMTIlVTIcozHtLzI2o3W6qJq0MFOSL2gyVTyhVTEyoFOzLKA0VQZjZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlVTqlo8BsMJ4tE2SlqTIhVTuuqPOOozqyoTyeLFOCpzIhMTxtozywnUDhVPWWL2ttoTyyLzHtMTyyVSMcMJkzLJk0VvjtLzI0o250VUAcMF4tDJkfMKZtnJ4tMTIlVR5uqUIlVTuuLzHtp2IcozHtDzIlMJAbqTyaqJ5aYPOypzsQcT56qPOmnJHhVREuplOcp3DtLzIcoFOOozWfnJAeVTEyplOhLKE1pz5unTIhYPOuLzIlVUAynUVtM2IjMzkyM3EyovOUpaIhMUA0j7kwn3ZtraHtp3QQiUWyov4tGTyyLzI2o2kfVTShM2IipzEhMKDtqJ5xVTMuoaEup2yyqz9foPOxMJgipzyypaDtq2yln2IhVRWfqJ1yovjtH3EuqJEyovjtDfB8p2AbMFO1ozDtDfBxqJ1yVUAynUVtozS0j7kloTywnP4tI8BxnUWyozDtDJ5aMJkcn2RtG3WyozEcVToQiUVtMTyyVTglMJS0nKMyVRqyp3EuoUE1ozptMTImVRqupaEyoaZtraImqZBxozEcMlOcp3DfVUqcMT1yqPOmnJAbVRuupaEgqKDtG3WyozEcVTEyovOCLaA0LfBxqJ1yov4tFzIxMKZtF2yhMPO1ozDtEJ5eMJkenJ5xVTuuqPOmMJyhMJ4tMJyaMJ5yovOPLKIgYvOOqJLtMTIgVRqlqJ5xp3GQiTAeVUA0LJ5xMJ4tLKIwnPO2nJIfMFOuoUEyVRSjMzIfp29lqTIhYPOxnJHtqz9lVTIcozyaMJ4tFzSbpzIhVTSfoTIlMTyhM3ZtH3E1pz0tVxg5pzyfoPVtraIgVR9jMzIlVTqyMzSfoTIhVUAcozDh
EINTRITTSKARTEN
Die Eintrittskarte für die Aktion "Offene Gärten im Oberen Weiltal und Umgebung" kostet fünf Euro pro PersonKinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Die Eintrittskarte berechtigt zum Besuch aller teilnehmenden Gärten, deren genaue Adressen auf der Eintrittskarte angegeben sind. An der Aktion nehmen insgesamt zwölf Gärten in Schmitten, Weilrod, Waldems, Bad Camberg, Glashütten und Grävenwiesbach teil. Die Überschüsse aus den Eintrittsgeldern fließen in Naturschutzprojekte. Nähere Infos gibt es unter www.weiltalgaerten.de
DKIwnPOeoTIcozHtI2IcozWypzqyVTiQgz5hMJ4tLzImqTS1oaDtq2IlMTIh
VxEyozIhVUElLKIypzHtnJAbVTuyqKEyVT5iL2ttozSwnPVfVUAuM3DtFTSlqT11qPOCpzIhMTxhVREuMfB8pvOaMJwQgaWyovO6qJ0tE2SlqTIhYPOxMKVtp2ywnPOcovOynJ5ypvOVLJ5aoTSaMFOvMJMcozEyqPjtozIvMJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5yovOCLaA0LfBxqJ1yovOcoac3nKAwnTIhVTS1L2ttoJIbpzIlMFOeoTIcozHtI2IcozWypzqyYvOOqJAbVTIcovOPoTywnlOcovOxMJ4tGaI0rzqupaEyovOfo2uhqPjtnJ4tMTIgVTEcMFOGqTShM2IhLz9bozIhVTIcovOVnJ5aqJAeMKVtp2yhMP4=
FJ4tozSbMKc1VTcyMTIgVRWypzIcL2ttMzyhMTIhVUAcL2ttoTS1p2AbnJqyVSAcqUcyL2gyovjtMTyyVTEcMFOBLKE1pzkcMJWbLJWypvO6qFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovOHLJqypl0tqJ5xVRcunUWyp3cynKEyovOhqKE6MJ4hVSsQcTulMJ5xVTEypvOynJ5yVSOfLKE6VUAcL2ttLzImqTIhplOynJqhMKDfVUIgVTygVRMlj7kboTyhMlOxnJHtMKWmqTIhVSAioz5yoaA0pzSboTIhVTEyplOXLJulMKZtraHtM2IhnJKQa2IhYPOvnJI0MJ4tLJ4tnTIcj59yovOGo21gMKW0LJqyovOxnJHtqJ50MKVtDfBxqJ1yovOiMTIlVTShVTIcozIlVT1cqPOSMzI1VTWyq2SwnUAyozIhVR1uqJIlVTqyoTIaMJ5yVSAcqUcapaIjpTHtMJyhVTiQiTufMKZtqJ5xVUAwnTS0qTyaMKZtHTmQcUE6L2uyov4=
ETSmVR5uqUIlnJE5oTjtoT9wn3DtozS0j7kloTywnPOUj6EmqTHtLJ4hVRIcovOnLKIhn8B2ozyaVTuuqPObnJIlVUAynJ4tGzImqPOaMJWuqKDfVUIhMPOuqJAbVSAcMJWyoaAwnTmQcTMypvOmnJ5xVTS1MvOxMJ0tE3W1ozEmqZB8L2ftnTIcoJymL2thVR5yLzIhVTSfoPOxMKVtDKWvMJy0YPOxnJHtMJyhVRqupaEyovOxnJImMKVtE3YQgfBsMFOgLJAbqPjtM2IhnJKQa2IhVRShM2IfnJguVUIhMPOVLKW0oKI0VR9lMJ5xnFOxnJImMFOhLKE1pz5unTIhVRIloTIvozymp2HhVRcyqUc0VUqioTkyovOmnJHtMTyyp2HtMKWmqT1uoUZtLzIcVTEypvOOn3Eco24tMTIlVPWCMzMyozIhVRsQcUW0MJ4vVT1cqPOPMKA1L2uypz4tqTIcoTIhYt==
ETyyVRyxMJHtMTS6qFObLKE0MJ4tp2yyYPOhLJAbMTIgVUAcMFOcovOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOynJ5yovOOpaEcn2IfVZB8LzIlVTEcMFOOn3Eco24tM2IfMKAyovObLJWyov4tVxS1L2ttq2IhovOYnKWmL2ubo2MyovOhnJAbqPOxnKWyn3DtnJ0tI2IcoUEuoPOfnJIaqPVfVUAuM2IhVUAcMF4=
ETyyVPWCMzMyozIhVRsQcUW0MJ4vVTygVR9vMKWyovOKMJyfqTSfVTqcLaDtMKZtp2Abo24tp2IcqPNlZQRkYvOWovOxnJImMJ0tFzSbpvObLKE0MJ4tMTyyVR9lM2ShnKAuqT9lMJ4tMTyyVRyxMJHfVTEuplOUMJWcMKDtLKImraI3MJy0MJ4hVREypvOULKW0MJ4tnJ0tI2IcoTW1pzqypvOGqTSxqUEynJjtF2ylp2AbnT9zMJ4tMZB8pzM0MFOynJ5yVTIwnUEyVRWypzIcL2uypaIhMlOmMJyhYvOPMKA1L2uypvOej7MhozIhVTSgVSAioz50LJpfVQVkYvOXqJ5cYPO2o24tZGRtLzymVQR4VSIbpvOxMJ4tE2SlqTIhVUMiovOOozqyoTyeLFO1ozDtFTSlqT11qPOCpzIhMTxtLzI3qJ5xMKWhYvOSpvOcp3Dtqz9hVTEypvOKnJ5aMKW0p3ElLpBsMFNlZvQQiTWypvOynJ5yovNlZQNtGJI0MKVtoTShM2IhYPOvMJMyp3EcM3EyovOTqpBsq2IaVTIlpzIcL2uvLKVhVSOupzgjoZBxqUcyVTqcLaDtMKZtLKIwnPOuoFOGpT9lqUOfLKE6VTyhVRgcpaAwnTuiMzIhYvQQaTWypvOxMJ4tGTIcoaOzLJDtLJ4tMTIlVRkunT4tp2yhMPOyplOyqUquVQHjZPOAMKEypvOvnKZtraIgVRqupaEyov4tI2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFO3nKWxVTImVTgynJ5yVRWyq2ylqUIhMlOaMJWyov4=