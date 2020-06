Gartentüren öffnen sich im Weiltal und auch in Weilburger Stadtteil Kirschhofen

Der Garten von Angelika und Hartmut Orendi in Kirschhofen ist ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden und Obstbäumen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Er kann am Sonntag besichtigt werden. . Foto: Dorothee Henche

Idyllisch fügt sich das Biotop in den Garten ein, die Seerosen sind zu dieser Jahreszeit ein Blickfang. Foto: Dorothee Henche

In ihrem Garten in Kirschhofen haben Angelika und Hartmut Orendi ein kleines Paradies aus Blumen, Stauden, Obstbäumen geschaffen, in dem es täglich Neues zu entdecken gibt. Foto: Dorothee Henche

In der großen Kräuterspirale zupft Angelika Orendi an den Kräutern. Foto: Dorothee Henche