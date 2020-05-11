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Montag, 11.05.2020 - 12:30
2 min

Gedenken: Weilburger Synagoge vor 175 Jahren eingeweiht

Vor 175 Jahren ist die Weilburger Synagoge in der Bogengasse eingeweiht worden. Die jüdische Gemeinde war bis 1933 fester Bestandteil des Lebens in Weilburg.

Von Sabine Gorenflo
Ido Michel legt ein Blumengebinde nieder im Beisein von (v.l.) Pfarrer Hans Mayer, Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Christian Radkovsky (Geschichtsverein), Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz, Hans-Peter Schick sowie Joachim und Annemarie Warlies (Geschichtsverein). Foto: Sabine Gorenflo

Ido Michel legt ein Blumengebinde nieder im Beisein von (v.l.) Pfarrer Hans Mayer, Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Christian Radkovsky (Geschichtsverein), Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz, Hans-Peter Schick sowie Joachim und Annemarie Warlies (Geschichtsverein). Foto: Sabine Gorenflo

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