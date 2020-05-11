Montag,
11.05.2020 - 12:30
2 min
Gedenken: Weilburger Synagoge vor 175 Jahren eingeweiht
Vor 175 Jahren ist die Weilburger Synagoge in der Bogengasse eingeweiht worden. Die jüdische Gemeinde war bis 1933 fester Bestandteil des Lebens in Weilburg.
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