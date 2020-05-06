Mittwoch,
06.05.2020 - 11:00
1 min
"Gemeinsam schaffen wir es, die Pandemie in Grenzen zu halten"
Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Weilburg und Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) freuen sich über 150 Mund-Nasen-Masken, die Frauen aus der Region für die Einsatzkräfte genäht haben.
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