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Mittwoch, 06.05.2020 - 15:00
4 min

Gemeinschaftserlebnis Gottesdienst kehrt in anderer Form zurück

Seit 1. Mai dürfen in Hessen wieder Gottesdienste gefeiert werden. So wollen die Kirchen im Kreis Limburg-Weilburg die Abstands- und Hygieneregeln umsetzen.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Bislang war die evangelische Schlosskirche in Weilburg für Besucher nur zum stillen Gebet zugänglich. Ab Sonntag öffnet sich die Tür auch wieder für Gottesdienste. Foto: Dorothee Henche

Bislang war die evangelische Schlosskirche in Weilburg für Besucher nur zum stillen Gebet zugänglich. Ab Sonntag öffnet sich die Tür auch wieder für Gottesdienste. Foto: Dorothee Henche

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Bislang war die evangelische Schlosskirche in Weilburg für Besucher nur zum stillen Gebet zugänglich. Ab Sonntag öffnet sich die Tür auch wieder für Gottesdienste. Foto: Dorothee Henche

Bislang war die evangelische Schlosskirche in Weilburg für Besucher nur zum stillen Gebet zugänglich. Ab Sonntag öffnet sich die Tür auch wieder für Gottesdienste. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind die Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind die Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind alle Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind alle Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind die Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

In der evangelischen Schlosskirche Weilburg sind die Vorkehrungen für einen Gottesdienst getroffen. Die Plätze mit dem Mindestabstand sind entsprechend markiert. Foto: Dorothee Henche

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