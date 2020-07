Genehmigung für Feuerwehrbau erteilt

Jetzt teilen:

WEILBURG-WALDHAUSEN - Für Weilburg ist es eines der Großprojekte in den nächsten Jahren: der Umbau des alten MAN-Gebäudes zum Feuerwehrstützpunkt. Nun ist die dafür notwendige Baugenehmigung im Rathaus eingetroffen. Das teilte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr mit.

Die ehemalige Industriehalle soll künftig als Feuerwehrgerätehaus von der Freiwilligen Feuerwehr Waldhausen genutzt werden und Platz bieten für zentrale Dienste der Kernstadtfeuerwehr, etwa die Schlauchpflegeanlage sowie die Katastrophenschutzfahrzeuge. Dafür wird im Erdgeschoss des rund 900 Quadratmeter großen Gebäudes die Fahrzeughalle eingerichtet, samt Umkleiden und Toiletten. Im Obergeschoss ist Platz für Büros der Feuerwehrwehr-Führung sowie für Schulungsraum, Sozialbereich und Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Hanisch erklärte, dass die Ausschreibung der notwendigen Arbeiten nun beginnen kann. Er rechnet damit, dass die Aufträge im Herbst vergeben werden können. Insgesamt will die Stadt für den Umbau 1,7 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das Land beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 387 000 Euro. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder hatten seit vergangenem Herbst in Eigenleistung das Gebäude bereits entkernt und der Stadt somit weitere Kosten erspart.