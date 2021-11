Georg-Elser-Ausstellung: Gehandelt und nicht weggeschaut

- Der Verein "Weilburg erinnert" hat die Wanderausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in die Residenzstadt geholt und zeigt sie bis zum 12. Dezember freitags von 16 bis 20 sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

- Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen. Für Schulklassen und andere Gruppen können nach Anmeldung per E-Mail an info@weilburg-erinnert.de auch wochentags Gruppenführungen angeboten werden.

- Der Verein"Weilburg erinnert" plant weitere Veranstaltungen zum Thema Nationalsozialismus: Vom 12. Januar bis zum 18. Februar läuft, in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Weilburg, in deren Räumen die Ausstellung: "Hass vernichtet" über Rechtsextremismus heute". Am 27. Januar um 19.30 Uhr gibt es eine Theateraufführung in der Stadthalle "Alte Reitschule" Weilburg: "Überleben - oder meine Geburtstage mit dem Führer", am 28. Januar um 11.15 Uhr gibt es eine Schulvorstellung.